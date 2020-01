La nièce de Lady Di, s’est engagée envers un millionnaire de 32 ans de plus qu’elle | Instagram

Lady Kitty Spencer, qui est connue comme la nièce de la défunte princesse Diane de Galles, s’est mariée avec son petit ami, selon les informations des médias londoniens.

Michael Lewis, qui ressemble plus à son père, ne prend ni plus ni moins de 32 ans au modèle.

Lady kitty, qui a actuellement 29 ans, réside au Cap, en Afrique du Sud, et a commencé son histoire d’amour avec l’homme d’affaires israélien de 61 ans en 2018.

Selon un journal britannique bien connu, le couple s’est rendu à Londres pendant les vacances de Noël pour communiquer la bonne nouvelle à la famille royale.

Tout le monde aime Michael. Malgré sa fortune, il est extrêmement humble et simple », a déclaré une source proche de la famille Spencer à propos de cette publication.

La belle Lady kitty est l’une des héritières de Charles Spencer, Frère qui survit à l’épouse décédée de Prince Charles.

Nous devons souligner que si elles étaient confirmées par de telles personnes, Charles Spencer deviendrait un beau-père. cinq ans plus jeune que son gendre.

Lady Kitty est l’aînée de quatre frères et sœurs et est suivie par ordre d’âge: les jumelles Lady Eliza et Lady Katya Amelia, deux ans de moins qu’elle, et le vicomte Louis Althrop, le plus jeune du clan, quatre ans de moins que Kitty.

Les Spencer ont également trois demi-frères: Edmund, 14 ans, et Lady Lara, 11 ans, résultat du deuxième mariage de Charles Spencer avec Caroline Freud; ainsi que Lady Charlotte Diana, 5 ans, fille de Spencer et sa troisième épouse, la philanthrope canadienne Karen Gordon, selon People.

Pour sa part, la promesse précitée Lady kitty Il a trois enfants adultes, le résultat de son mariage d’années avec une femme nommée Leola, avec qui il s’est marié en 1985.