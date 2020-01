Chaque fois que nous pensons à la famille royale, des noms tels que le prince William et Kate, la duchesse de Cambridge ainsi que le prince Harry et Meghan, la duchesse de Sussex viennent immédiatement à l’esprit. Ensuite, il y a ceux qui sont un peu plus loin du trône, comme la princesse Béatrice et la princesse Eugénie et même Sophie Wessex.

Bien qu’ils ne soient pas considérés comme des membres de la famille royale, ils sont toujours extrêmement bien connus des fans royaux du monde entier. Même si cela fait plus de 20 ans depuis sa mort tragique, personne n’a oublié la princesse Diana.

La princesse Diana | David Levenson / .

Les membres de sa famille, les Spencers, ne sont pas trop souvent dans les gros titres, cependant, ils ont une excellente relation avec les fils de la princesse Diana: le prince William et le prince Harry. Bien qu’ils ne soient pas techniquement royaux, les Spencer ont toujours des liens étroits avec les membres de la monarchie britannique.

Dernièrement, un membre de la famille Spencer a fait la une des journaux pour une raison bien précise. Alors, parlons de la façon dont la nièce ressemblante de la princesse Diana, Kitty Spencer, est fiancée à cette personne surprenante.

Qui est Kitty Spencer?

Lady Kitty Spencer n’était qu’une jeune fille lorsque le prince Diana est décédé, si malheureusement, elle n’a pas eu beaucoup de temps à passer avec sa célèbre tante. Business Insider rapporte qu’elle est la fille du frère de la princesse Diana, Charles Spencer, et qu’elle a une vie dont presque tout le monde serait envieux.

Gorgeous Kitty Spencer est un mannequin britannique, et dire qu’elle ressemble à la princesse de Galles est un euphémisme. Sa carrière de mannequin a été assez réussie et, selon Marie Claire, Spencer a joué dans une campagne pour Dolce & Gabbana et était également à leur défilé de mode à Milan.

Tout comme son cousin le prince William, Spencer est impliquée dans des œuvres caritatives, notamment Centrepoint, une organisation caritative qui soutient les sans-abri au Royaume-Uni. Nous ne pouvons qu’imaginer à quel point la princesse Diana serait fière de sa merveilleuse nièce.

Kitty Spencer est fiancée à Michael Lewis

Alors, pourquoi Spencer a-t-il récemment fait la une des journaux? Eh bien, il s’avère qu’elle s’est récemment fiancée à Michael Lewis, un magnat de la mode millionnaire.

Pour ceux qui se demandent pourquoi cela est si surprenant, c’est à cause de l’écart d’âge énorme entre Spencer et son nouveau fiancé. Alors que la future mariée n’a que 29 ans, Michael lui-même a 60 ans – cinq ans de plus que le père de Kitty.

Lewis et Spencer ont décidé avant Noël qu’ils feraient le noeud, et Spencer a été vu lors d’un événement portant récemment une bague de fiançailles extrêmement grande et étincelante à son doigt. Le couple semble être extrêmement heureux ensemble, et il y a plusieurs mois, ils ont été photographiés en vacances avec l’air confortable et très amoureux.

Qui est Michael Lewis?

Alors que nous savons tous exactement qui est Spencer, que savons-nous de l’homme qu’elle est prête à épouser? Selon Daily Mail, Spencer sera sa deuxième épouse, car il était auparavant marié en 1985.

Lewis a trois enfants adultes de son premier mariage, et sa future épouse dit qu’elle est définitivement ouverte à agrandir encore plus leur famille. Michael a également une relation extrêmement étroite avec le reste de la famille Spencer, qui seraient tous ravis de l’engagement.

Lewis est originaire d’Afrique du Sud et a une carrière extrêmement lucrative dans l’industrie de la mode. En tant que président du détaillant de vêtements Foschini Group, Lewis a une valeur nette de plus de 100 millions de dollars, lui permettant un style de vie assez somptueux.