La Nike Air Max 720 Slip de OBJ en couleur “Browns”: Photos

Odell Beckham Jr. a tué le jeu de sneakers.



Odell Beckham Jr. est connu pour être l’une des plus grandes têtes de basket de la NFL et au cours des deux dernières années, il a eu ses propres collaborations avec Nike. L’un des modèles sur lesquels il a été particulièrement actif est la Nike Air Max 720 qui possède à ce stade divers coloris OBJ. Maintenant, OBJ s’associe à Nike pour une version à enfiler de l’Air Max 720 et si vous êtes un fan des Cleveland Browns, vous allez aimer ce coloris.

Comme vous pouvez le voir sur les images officielles ci-dessous, la chaussure est recouverte de matériaux orange brunâtre sur la tige. De là, la semelle intercalaire est noire, ce qui est une esthétique assez cool pour l’unité Air Max. Si vous êtes un fan de Brown avec certains des uniformes les plus récents, ces chaussures seraient parfaites pour aller avec. Sans oublier, le choix d’OBJ en matière de coloris pourrait très bien être une admission qu’il veut garder les choses en cours à Cleveland.

Celles-ci devraient chuter vendredi 21 février pour 200 $ USD, selon Sneaker News. Si vous êtes un fan des Browns sur le marché pour certaines chaussures, nous vous suggérons fortement d’essayer de faire face. En attendant, faites-nous savoir ce que vous pensez de la collaboration, dans les commentaires ci-dessous.

Image via NikeImage via NikeImage via NikeImage via NikeImage via NikeImage via Nike.