La nostalgie d'Anthony Daniels rappelle ses années en tant que C-3PO dans Star Wars | Instagram

L'acteur Anthony Daniels Il a partagé une expérience qu'il a qualifiée de douloureuse après ne pas avoir été reconnue par le public comme les autres protagonistes de «Star wars”Lors de la première première en 1977.

Cependant, le temps a fait justice depuis son célèbre personnage de C-3PO Il a été l'un des plus populaires de la saga étant le seul membre de la distribution qui est apparu dans les neuf bandes principales de "Star Wars ”.

Daniels donne vie à "android protocole "construit par le jeune Anakin Skywalker qui parle couramment six millions de langues et avec une voix douce. Le robot d'or populaire est également apparu dans la bande dérivée" Rogue One "(" Rogue One: A Star Wars Story ") et Il avait un caméo sur "Ralph Breaks the Internet" ("Wifi Ralph").

Les dialogues ingénieux de C-3PO avec votre ami android R2-D2 Ils ont souvent servi d'intermède humoristique, ce qui en a fait des favoris publics.

Vous pourriez être intéressé Keri Russell et Naomi Ackie racontent comment c'est de faire ses débuts dans Star Wars

Plusieurs années se sont écoulées depuis acteur Un Britannique de 73 ans qui pense que son apparition dans "The Rise of Skywalker", sorti cette semaine, est probablement sa dernière en tant que C-3PO.

Anthony a incarné son expérience galactique dans «Star wars"A travers un mémoire", I Am C-3PO: The Inside Story ", publié en octobre.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

À travers une interview, l'acteur partage le souvenirs plus agréable de ces 42 dernières années avec la saga spatiale emblématique du cinéma.

Après avoir été interrogé sur son expérience dans ces nouveaux films, il a dit que c'était un travail ardu mais en même temps il a beaucoup apprécié. "L'amitié et la compagnie d'être C-3PO C'est vraiment un cadeau. "

L'acteur est surpris de voir jusqu'où son personnage car au début, il pensait que cela n'arriverait pas du film original "Je pensais que ce serait tout", dit-il.

Puis ils sont venus et ont dit: faisons-en un autre, puis un autre … J'ai donc été entraîné par des forces indépendantes de ma volonté. Mais finalement, c'est la fin.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Il a également noté qu’il était difficile au départ de ne pas être associé film quand il vient de sortir

Ce fut une expérience douloureuse qui a duré un bon moment mais qui a changé avec le temps. Cela m'a amené là où je suis aujourd'hui.

Quant à son expérience la plus mémorable, il détaille

Dans le désert dans le premier épisode. C'était absolument fascinant. Cela a eu un impact énorme. Voyez l'effet sur les gens qui me regardent avec les costumes et voyez leurs réactions.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Quant à son costumes Il a avoué que chaque fois qu'il l'utilise, il ressent beaucoup d'adrénaline ", c'est merveilleux quand quelqu'un sur le plateau dit" action ". Soudain, vos compétences professionnelles vous prennent le dessus.

Il souligne également que son sentiment sur le personnage:

C'est mon partenaire, mon ami, c'est quelqu'un que je connais très bien. Je veux être avec lui tout le temps. Je suis fier de te rencontrer.

D'autre part, cela rappelle également certains acteurs et personnages qui ne sont plus là mais qui sont toujours rappelés avec une grande affection, surtout par Carrie Fisher

C'était un peu nostalgique. Mais elle est tellement présente dans tous ces films. On aime oublier qu'elle est morte, parce qu'elle est là. Je garde de doux souvenirs.

Vous pouvez également lire le hamburger Regalan en échange de spoilers pour Star Wars: Rise of Skywalker

Enfin, il conclut en soulignant quelle marque il lui reste "Star wars»Et son caractère, auquel il a répondu que l'empreinte l'a laissé si grand qu'il ne le comprend toujours pas dans une certaine mesure.

Il y a tellement de gens qui disent "Merci pour mon enfance". Nous avons donné beaucoup de choses aux gens. Ils nous ont remboursés avec tout leur enthousiasme et leur affection.

¡¡