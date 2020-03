La «notice rouge» de Dwayne Johnson suspend la production en raison d’un coronavirus

Le prochain film Red Notice de Dwayne Johnson de Netflix est la dernière production à avoir été victime de la nouvelle épidémie de coronavirus.

De nombreuses productions cinématographiques ont connu des retards en raison de la menace croissante du coronavirus. Le dernier en date est le prochain film Red Notice de Netflix commençant par Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds. La production de Red Notice a commencé en janvier et a tourné dans le monde entier, mais elle va maintenant s’arrêter pendant deux semaines en raison de problèmes de coronavirus.

L’annonce du retard a été faite par Dwayne Johnson et il a partagé une vidéo sur Instagram. Vous pouvez voir ce que Dwayne Jonson avait à dire au casting et à l’équipe ci-dessous.

«Nous faisons pression sur notre production @netflix de RED NOTICE effective ce lundi pour les deux prochaines semaines.

J’ai le privilège de parler en face à face avec toute notre équipe pour aider à donner un peu de clarté et de conseils, car la chose la plus importante à l’heure actuelle est pour nous de ramener tout le monde chez eux dans leurs familles concernées. Je dois protéger nos bébés, conjoints, proches et personnes âgées. Nous continuerons de surveiller et d’évaluer cette situation de près pour prendre les meilleures décisions pour nos familles d’abord, puis pour nos entreprises. Nous sommes une nation résiliente qui, en fin de compte, sera toujours à la hauteur pour rendre des comptes et travailler ensemble pour surmonter les difficultés qui se présentent à nous. Notre pays fera son travail, comme le reste du monde fera le leur. Restez en bonne santé, vigilants, en sécurité et protégeons-nous les uns les autres. Nous sommes tous dans le même bateau.

DJ ”

Voici le synopsis officiel de l’avis rouge de Netflix:

Dans le monde du crime international, INTERPOL publie une notice rouge, une alerte mondiale est émise pour traquer et capturer le voleur d’art le plus recherché au monde.

Écrit et réalisé par Rawson Marshall Thurber, Red Notice met en vedette Dwayne Johnson, Gal Gadot, Ryan Reynolds, Ritu Arya et Chris Diamantopoulos.

La notice rouge sera disponible sur Netflix à une date non encore annoncée.

