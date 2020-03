La nouvelle affiche 4XD «Mulan» rend hommage à la version animée de Disney

Une nouvelle affiche pour Disney’s Mulan rend hommage à celle publiée pour la version animée originale.

Dans un peu plus de deux semaines, Disney sortira une narration en direct de la légende classique de Mulan dans les cinémas du monde entier. Le film marque la deuxième fois que Disney a adapté le conte pour l’écran après avoir sorti une version animée en 1998.

Maintenant, Disney a publié un nouveau Mulan pour promouvoir la sortie 4XD du remake en direct. Comme les fans le remarqueront peut-être, la nouvelle affiche rend hommage à celle publiée pour la version animée, dans laquelle Mulan peut également être vu prêt pour la bataille tout en chevauchant son cheval.

“Il est de mon devoir de me battre pour le royaume.” Découvrez les illustrations exclusives @ 4DXUSA pour le #Mulan de Disney. A voir en salles le 27 mars! Billets maintenant disponibles: https://t.co/HlpIPdzo5U pic.twitter.com/krFroVToTp

– Mulan (@DisneysMulan) 5 mars 2020

Voici le synopsis officiel de Disney’s Mulan:

Lorsque l’empereur de Chine émet un décret selon lequel un homme par famille doit servir dans l’armée impériale pour défendre le pays contre les envahisseurs du Nord, Hua Mulan, la fille aînée d’un guerrier honoré, intervient pour prendre la place de son père malade. Se faisant passer pour un homme, Hua Jun, elle est mise à l’épreuve à chaque étape et doit exploiter sa force intérieure et embrasser son véritable potentiel. C’est un voyage épique qui la transformera en guerrière honorée et lui gagnera le respect d’une nation reconnaissante… et d’un père fier.

Réalisé par Niki Caro à partir d’un scénario de Rick Jaffa & Amanda Silver et Elizabeth Martin & Lauren Hynek, Mulan de Disney met en vedette Yifei Liu dans le rôle de Mulan; Donnie Yen en tant que commandant Tung; Jason Scott Lee en tant que Böri Khan; Yoson An comme Cheng Honghui; avec Gong Li comme Xianniang et Jet Li comme empereur.

Disney’s Mulan sortira en salles le 27 mars 2020.

