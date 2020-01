La nouvelle affiche de Sonic the Hedgehog montre sa vitesse

Le battage médiatique de Sonic The Hedgehog s’exécute – presque à la même vitesse que notre hérisson préféré, lorsque son nouveau film controversé en direct est sur le point de sortir. Le mécanisme de marketing a été imparable ces derniers jours avec des affiches, des clips, des clips et tout ce à quoi ils peuvent penser … mais dans une nouvelle image de Sonic The Hedgehog Nous pouvons avoir une idée de la vitesse à laquelle le hérisson bleu se déplacera très bientôt.

L’affiche est simple. Il ne montre que Sonic allongé sur le torse d’une patrouille, tandis que son nouvel ami, le policier Tom Wachowski (James Marsden) le regarde avec étonnement parce qu’il vient de dépasser l’une des limites de vitesse. Bien que dire que Sonic voyage vers l’hypervitesse pourrait être un peu exagéré, étant donné qu’il devrait dépasser 11 mille kilomètres par heure, mais en tout cas le hérisson est capable de dépasser les limites de tout être humain vivant.

Selon la nouvelle image de Sonic The Hedgehog, le hérisson fonctionnera à une vitesse de 1200 kilomètres par heure:

Sonic The Hedgehog Il ouvre le 14 février. Le film, réalisé par Jeff Fowler, présentera également des performances de Tika Sumpter dans le rôle de Maddie Wachowski, Jim Carrey dans le rôle du Dr Ivo Robotnik, Adam Pally dans le rôle de Billy Robb et Ben Schwartz dans la voix de Sonic.

