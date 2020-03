La nouvelle affiche de Wonder Woman 1984 fascine

Wonder Woman est immunisée contre le coronavirus. Alors que certains studios comme Paramount et Sony ont pris la décision difficile de retarder la sortie de leurs films, il semble que Warner Bros.et DC Comics n’ont pas l’intention de faire de même avec la sortie de Wonder Woman 1984, et au lieu de cela, Ils ont dévoilé une nouvelle affiche de Diana Prince dans son emblématique armure Golden Eagle, qui l’aidera certainement à combattre les menaces à venir.

La nouvelle affiche Wonder Woman 1984 est un mélange de couleurs vibrantes avec des mouvements abstraits, ornant une Diane très réfléchie. Pour ceux qui ne savent pas, L’armure Golden Eagle de Wonder Woman est apparue pour la première fois dans les bandes dessinées en 1996, dans Kingdom Come # 3.

Voici le synopsis de Wonder Woman 1984:

“Avance rapide dans les années 80 La prochaine aventure sur grand écran de Wonder Woman la trouve face à un tout nouvel ennemi: le guépard. Comme annoncé précédemment, le film met également en vedette Kristen Wiig dans le rôle de Supervillain The Cheetah, ainsi que Pedro Pascal. Chris Pine revient également sous le nom de Steve Trevor. “

Wonder Woman 1984 est attendue premières le 5 juin.

.