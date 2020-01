La nouvelle affiche Fast & Furious 9 promet justice à Han

Si vous vous tenez au courant de l’actualité Rapide et furieux 9, alors vous saurez à quel point la journée a été surprenante. Il y a quelques heures, la première bande-annonce du film a finalement fait ses débuts et, avec elle, a révélé que Han, le favori des fans, est en fait vivant, malgré sa mort apparente depuis toujours dans The Fast and Furious: Tokyo Drift. Bien sûr, nous avons rapporté le retour de l’acteur Sung Kang il y a quelques mois, mais jusqu’à aujourd’hui, il n’était pas très clair s’il apparaîtrait dans des flashbacks, ou si la prochaine entrée de la série pourrait avoir lieu plus tôt dans la suite. chronologie.

Les fans se déchaînent après avoir entendu parler de son retour, et sans surprise, il y a eu un nouvel appel à #JusticeForHan. Pour ceux qui ne connaissent pas bien la situation, voici un bref aperçu. Comme nous l’avons mentionné, Han aurait été tué lors des événements de Tokyo Drift, mais il a été révélé plus tard dans Fast & Furious 6 que l’homme qui était responsable de sa «mort» n’était autre que Deckard Shaw. Tout allait bien, mais les fans ont contesté la rapidité avec laquelle Shaw a été intégré et accepté par Dominic Torreto (Vin Diesel) et son équipe de course de rue. Et ainsi, la campagne #JusticeForHan a pris forme.

PLUS SUR LE WEB

Cliquer pour agrandir

Depuis lors, l’équipe créative de la franchise a promis que le rôle de Shaw dans la «mort» de Han serait abordé, et il semble qu’ils pourraient enfin tenir leur promesse. Plus tôt dans la journée, une nouvelle affiche pour Fast & Furious 9 a commencé à faire le tour, et elle est ornée du slogan «Justice Is Coming». Vu que l’affiche montre Han appuyé contre une voiture, il est raisonnable de supposer que les choses seront traitées lorsque le film sort plus tard cette année le 22 mai.

Nous sommes curieux cependant, que pensez-vous du retour de Han? Pensez-vous que les scénaristes prennent trop de licences créatives, ou préférez-vous le remettre dans le giron? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!