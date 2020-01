La nouvelle affiche “Locke & Key” ouvre un monde de secrets

Nous ne sommes qu’à un mois de la fin de cette décennie de voyage pour Joe HillEst magnifique “Locke & Key” vivre. Sur les talons d’une bande-annonce exceptionnelle, Netflix partage ce tout nouveau poster qui promet de percer les secrets du Keyhouse Manor.

Dans la série, «Après que leur père a été assassiné dans des circonstances mystérieuses, les trois frères et sœurs Locke et leur mère emménagent dans leur maison ancestrale, Keyhouse, qu’ils découvrent pleine de clés magiques qui peuvent être liées à la mort de leur père. Alors que les enfants Locke explorent les différentes clés et leurs pouvoirs uniques, un mystérieux démon se réveille – et ne recule devant rien pour les voler. »

De Carlton Cuse (“Lost”, “Bates Motel”) et Meredith Averill (“The Haunting of Hill House”), la série est un mystère de passage à l’âge adulte sur l’amour, la perte et les liens inébranlables qui définissent la famille.

Darby Stanchfield (“Scandal”) joue le rôle de Nina Locke, Jackson Robert Scott (IT) comme Bode Locke, Connor Jessup (“American Crime”) en tant que Tyler Locke, Emilia Jones (“Horrible Histories”) en tant que Kinsey Locke, Bill Heck (The Ballad of Buster Scruggs) en tant que Rendell Locke, Laysla De Oliveira comme Dodge, Thomas Mitchell Barnet comme Sam Lesser, et Griffin Gluck (“American Vandal”) en tant que Gabe.