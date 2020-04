La nouvelle arme redoutable de Star Wars est une arme que nous avons déjà vue! – HITC

Le fusil dans The Mandalorian est une arme vraiment redoutable, mais nous avons déjà vu ce pistolet dans Star Wars auparavant.

Le Mandalorian est enfin arrivé au Royaume-Uni et c’est un succès instantané, même si nous devons attendre chaque semaine entre les épisodes.

La série a été félicitée pour avoir ramené Star Wars à ses racines et insufflé à la série une atmosphère terre-à-terre.

S’inspirant des westerns mettant en vedette Clint Eastwood dans les années 1960, The Mandalorian se concentre sur un chasseur de primes isolé alors qu’il cherche à faire son chemin dans la galaxie, gagnant des crédits pour chaque nouveau fugitif qu’il rassemble.

Pour ce faire, Mando, comme il le sait, a à sa disposition un éventail d’armes, du lance-flammes au poignet au pistolet blaster typique.

Mais l’arme qui attire le plus l’attention dans la série est le fusil de Mando, qui ne ressemble à rien de ce que nous avons vu auparavant dans Star Wars.

Le Mandalorien sur Disney +

Le Mandalorian est arrivé sur Disney + aux États-Unis en novembre et maintenant, après plusieurs mois d’attente, les fans du Royaume-Uni et d’Europe ont enfin la chance de regarder après le lancement de Disney + le 24 mars.

La série suit le Mandalorien titulaire, connu sous le nom de «Mando», alors qu’il travaille à des missions de chasse aux primes pour gagner sa vie.

Cependant, un travail particulier se révèle beaucoup plus changer la vie que lui et un certain petit extraterrestre vert auraient pu imaginer.

Le fusil du Mandalorien expliqué

Le fusil de sniper Amban est le chef de file des armes de Mando tout au long de la série.

Le fusil est différent de la majorité des armes que nous voyons dans Star Wars car il a la capacité de désintégrer une cible lors de l’impact.

C’est parce que le pistolet est une arme Disruptor, une arme très puissante qui libère la même force en un seul coup comme un blaster standard en plus de cent coups, désintégrant un atome cible par atome. En conséquence, ces armes ont été interdites en vertu de la loi impériale qui ne laissait que les guerriers les plus dangereux choisir de les porter.

En plus de cela, le fusil Amban de Mando est également équipé d’un taser de type bovin sur le devant afin de le rendre adapté au combat à courte portée ainsi qu’à longue portée.

Ce n’est pas la première fois que nous voyons cette arme

Le fusil de sniper Amban, complet avec un pistolet taser, a été vu pour la première fois dans le fameux Holiday Special de 1978.

Les fans de longue date de Star Wars connaîtront la première apparition du fusil de précision Amban entre les mains d’un Boba Fett animé qui a utilisé l’arme, ou quelque chose de très similaire, dans le Star Wars Holiday Special où il l’a utilisé pour abattre un énorme dinosaure semblable à une créature.

Il n’est guère surprenant d’apprendre que cette version animée de l’arme a inspiré le design du fusil de précision Amban de la série The Mandalorian.

Le Mandalorian est disponible en streaming maintenant sur Disney + avec de nouveaux épisodes arrivant chaque semaine le vendredi jusqu’à ce que le huitième et dernier épisode arrive le 1er mai.

