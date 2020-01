La nouvelle bande-annonce de Black Widow dévoile le passé de Natasha

Nous avons eu notre premier aperçu du prochain effort cinématographique de Marvel en décembre, avec la bande-annonce de Veuve noire taquiner ce que nous pouvions attendre du premier film solo de Scarlett Johansson dans le MCU en tant que Natasha Romanoff. Deux mois plus tard, un deuxième aperçu est maintenant arrivé, ce qui nous donne une meilleure idée de ce que la préquelle révélera sur le passé de la Black Widow.

Bien que Avengers: Fin de partie ait vu l’héroïne se sacrifier pour le bien de l’univers (et Hawkeye), Black Widow va remonter dans le temps pour explorer ce que Natasha a fait pendant l’écart entre Captain America: Civil War et Avengers: Infinity War, comme ainsi que de sauter encore plus loin pour expliquer comment elle a fait défection au SHIELD en premier lieu. En particulier, elle ira en mission qui la ramènera à son ancien terrain de jeu en Russie et la réunira avec de vieux amis, tout en opposant Nat à un nouvel ennemi sous la forme du mystérieux Taskmaster.

Johansson est rejoint dans le film par Florence Pugh, en tant que personnage que les fans ont hâte de voir dans le MCU – Yelena Belova, une autre veuve noire qui sera dépeinte comme une petite sœur de Nat. Et n’oubliez pas Rachel Weisz en tant que Melina et David Harbour en tant que Alexei Shostakov AKA le Gardien rouge, la réponse de la Russie à Captain America qui s’est laissé aller depuis ses jours de super-héros.

Réalisé par Cate Shortland, le film semble être une suite de Captain America: The Winter Soldier en termes de mélange du style de la maison Marvel avec un thriller d’espionnage élégant. L’écrivain Jac Schaeffer a promis qu’il y aurait beaucoup d’actions “viscérales” et “passionnantes” dans BW, comme il se doit, étant donné que c’est la première chance pour Natasha Romanoff de nous montrer ce qu’elle peut faire quand elle tient le premier rôle en dehors du reste des Avengers.

Veuve noire, La première entrée de la phase 4 du MCU, sortira en salles le 1er mai. Ne le manquez pas.