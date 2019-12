La nouvelle bande-annonce de Doctor Who taquine le prochain crossover

Pas plus tard qu'hier, nous avons signalé que Jodie Whittaker aimerait faire une histoire multi-docteurs avec le neuvième docteur de Christopher Eccleston et le dixième docteur de David Tennant. Eh bien, la moitié de son souhait se réalise déjà. Sorta.

Vous voyez, la BBC, en collaboration avec Titan Comics, vient de sortir une bande-annonce pour leur nouveau Docteur Who série, qui montre le dixième docteur et sa compagne Martha Jones traversant les aventures du treizième. Comme le montre la bande-annonce, il semble que la bande dessinée revisitera les événements de "Blink", qui a été diffusé en 2007 et était le dixième épisode de la troisième saison de la renaissance. Il est également largement considéré comme l'un des meilleurs épisodes de la série de six décennies.

Écrit par Stephen Moffatt, qui allait être le showrunner pendant un certain temps, nous sommes présentés aux Weeping Angels, des statues qui ne bougent que lorsque vous ne les regardez pas. C’est le genre d’aventures terrifiantes de haut niveau que Doctor Who fait avec brio.

Cette bande dessinée a l'air de ré-imaginer considérablement l'épisode aussi. Le script original a vu le Docteur pris au piège en 1967 et essayant de communiquer avec le présent via des œufs de Pâques DVD cryptés. La bande dessinée se déroulera dans la chronologie des années 60, montrant les anges pleureurs et les Autons pour obtenir le dixième. La description est quelque peu vague, mais il semble que les Docteurs Dix et Treize doivent combiner leurs forces pour empêcher les deux races de déchirer la Terre.

Cela semble bien, mais si vous n'êtes pas amateur de bandes dessinées, vous n'avez pas besoin d'attendre longtemps pour que le spectacle revienne. Après une longue pause, le Treizième Docteur est de retour en action dans la première de la saison à venir "Spyfall", un double qui sera diffusé le jour du Nouvel An. L'épisode semble être un pastiche de James Bond et met en vedette Stephen Fry à la tête des services secrets britanniques. Nous espérons qu’il poursuivra la séquence de victoires établie lors du premier tour de Whittaker Docteur Who, qui a battu des records d'audience.