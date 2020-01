La nouvelle bande-annonce de Dragon Ball Z: Kakarot augmentera votre battage médiatique

Il ne reste que quelques jours avant de pouvoir enfin jouer à Dragon Ball Kakarot. Pour augmenter le battage médiatique Bandai Namco a publié une nouvelle bande-annonce qui nous rappelle tout ce que nous verrons dans le jeu anticipé de la franchise Et si vous pensiez que ce n’était qu’un jeu de combat, vous vous trompiez.

La nouvelle bande-annonce de Dragon Ball Z: Kakarot nous rappelle que le nouveau jeu de la franchise est loin d’être un simple titre de combat. Eh bien, semblable à d’autres du même genre, il a introduit des éléments qui complètent l’histoire, des missions secondaires et un casting de personnages tirés de l’anime Dragon Ball comme Bulma et Krillin.

De plus, la bande-annonce présente une série de mécanismes qui visent à compléter la façon dont nous découvrons le monde de Dragon Ball dans ce jeu. En plus des batailles épiques, vous pouvez aller à la pêche à la recherche de votre dîner et combattre avec beaucoup de bêtes qui parcourent le monde.

Dragon Ball Z: Kakarot sera disponible à partir du 17 janvier 2020.

