La nouvelle bande-annonce de «Maid of Sker» met en lumière l’histoire d’un fantôme gallois

Aujourd’hui, Wales Interactive a publié une nouvelle bande-annonce pour son jeu d’horreur de survie tant attendu Maid of Sker, dont nous avons parlé pour la première fois en 2018. Initialement prévu pour une sortie du troisième trimestre 2019, le jeu Juin 2020 Libération.

Pour ceux qui ont besoin d’un rappel, Maid of Sker est basé sur l’histoire vraie d’Elizabeth Williams, un conte tragique immortalisé dans la chanson folklorique galloise, “Y Ferch o’r Sker”, qui se trouve à juste titre dans la bande-annonce ci-dessous. Situé en 1898 autour de Sker House, une véritable demeure britannique qui serait l’une des plus hantées de Grande-Bretagne, vous incarnez Thomas Evans, un musicien engagé dans une terrifiante bataille pour sauver la femme qu’il aime.

Maid of Sker utilise un système d’IA basé sur le son 3D comme mécanisme de jeu de survie de base. Cacher, courir, se glisser, piéger et distraire sont quelques-unes des techniques que vous devez maîtriser pour survivre aux ennemis avec une super audition. Au fur et à mesure que vous progressez, les ennemis deviennent plus difficiles à éviter, au point où rester immobile et retenir votre souffle est la seule option. Minutez-le correctement et vous êtes en sécurité. À bout de souffle… et vous obtenez le point.

Maid of Sker sera disponible sur PC via Steam, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.