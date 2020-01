La nouvelle bande-annonce de Marvel nous rappelle que nous sommes à 100 jours du premier film de MCU Phase 4 – .

Nous attendons de voir ce qui se passera après Avengers: Fin de partie depuis des mois, d’autant plus que Spider-Man: loin de chez soi a très peu exploré le monde après les deux affrontements épiques contre Thanos. La phase 4 du MCU de Marvel fera avancer davantage l’histoire et nous montrera précisément ce que le cliché a fait au monde. Marvel a environ cinq ans de narration entre Infinity War et Endgame, et nous aurons probablement beaucoup de préquels dans les années à venir pour combler les lacunes, en attendant de rattraper le présent Avengers – c’est la fin de 2023 au mieux étant donné que Far From Home se produit environ huit mois après Endgame. Et Marvel vient de publier une nouvelle bande-annonce pour nous rappeler que nous ne sommes qu’à 100 jours du début officiel de la phase 4.

Le coup d’envoi est Black Widow, qui sortira le 1er mai. C’est le premier film MCU Phase 4, qui est une sorte de préquelle. L’action principale se produit entre la guerre civile et la guerre à l’infini, et elle est censée mettre en évidence une Natasha différente, une que nous n’avons pas nécessairement rencontrée jusqu’à présent. Nous allons voir sa précédente famille, les Black Widows, et nous allons rencontrer l’alternative soviétique de Captain America, Red Guardian. Plus important encore, le film pourrait nous présenter la personne qui remplacera Natasha dans les Avengers à l’avenir.

Le film, cependant, ne se concentrera pas uniquement sur le passé de Nat. Il fera également avancer le scénario principal du MCU, offrant de nouvelles indications sur ce qui se passera à l’avenir.

Si vous avez suivi de près les fuites de Black Widow, vous savez peut-être déjà que l’intrigue complète du film a fui environ trois fois, et toutes ces fuites ont peint la même histoire. Nous ne le gâcherons pas pour le moment, mais ces fuites indiquent que le film est livré avec une énorme tournure qui sera incroyablement pertinente pour l’avenir des Avengers après Endgame.

Nous vous rappellerons cependant le synopsis du film avant de consulter le court teaser Black Widow que Marvel vient de publier en ligne:

Dans le thriller d’espionnage bourré d’action des studios Marvel “Black Widow”, Natasha Romanoff, alias Black Widow, affronte les parties les plus sombres de son grand livre lorsqu’une conspiration dangereuse ayant des liens avec son passé survient. Poursuivie par une force qui ne recule devant rien pour la faire tomber, Natasha doit faire face à son histoire d’espionne et aux relations rompues laissées dans son sillage bien avant de devenir vengeance.

Cela dit, voici la vidéo des «100 jours» que Marvel a mise en ligne:

Source de l’image: Marvel

