La nouvelle bande-annonce de Mortal Kombat 11 révèle la mort impressionnante du Joker

Le Joker est dans la position unique d’être à la fois le sujet du film le plus nominé aux Oscars 2020 et le prochain combattant DLC en Mortal Kombat 11. Son arrivée a longtemps fait l’objet de rumeurs avant son annonce, bien sûr, mais maintenant nous avons enfin pu voir son set de déménagement et l’un de ses décès.

Le Clown Prince of Crime n’est pas étranger au Netherrealm, ayant apparu dans Mortal Kombat vs DC Universe en 2008 et continuant d’être un combattant populaire dans les jeux Injustice. Cela signifie que son style de jeu et ses mouvements ne sont pas une grande surprise pour les fans, bien qu’il y ait quelques modifications ici.

Cependant, une chose qui chatouillera les joueurs de longue date de Mortal Kombat est la fatalité que nous voyons dans la bande-annonce. Cela se moque des «Amitiés» introduites dans Mortal Kombat II en 1993. Ici, Joker tend un cadeau à son adversaire involontaire, avec le signe familier «AMITIÉ» mignon qui apparaît derrière lui. Mais, assez prévisible, c’est une ruse cruelle et MJ assassine violemment celui qui a la malchance de lui faire face. Au moment où il a fini, sa victime est criblée de balles et le panneau “FRIENDSHIP” indique “FATALITY”.

Pour marquer sa sortie, Warner Bros nous apporte également un ensemble de skins de personnages sur le thème de DC pour le jeu, y compris “Time Lord of Apokolips” Geras, “Darkest Knight” Noob Saibot, “Killer Kroc” Baraka et “Katwoman of Outworld” Kitana.

Bien sûr, Joker est l’un des derniers membres de Kombat Pack 1, qui a déjà sorti Shang Tsung, Nightwolf, le T-800 et Sindel, et complétera sa liste avec Spawn le 17 mars. Mais qu’en est-il de Kombat Pack 2? Eh bien, même si cela ne sera probablement pas annoncé avant la sortie de Spawn, nous avons déjà une assez bonne idée d’au moins certains des personnages.

L’an dernier, les mineurs de données ont trouvé des références aux anciens combattants Sheeva et Fujin dans les données du jeu, ainsi qu’à «Ash». La plupart supposent que ce sera Ash Williams de la célébrité d’Evil Dead, Bruce Campbell revenant de la retraite pour faire la voix. Cela laisse deux personnages à venir mystérieux, avec des choix de fans populaires comme Judge Dredd et DOOM’s Doomguy. Ou peut-être qu’ils vont enfin céder et satisfaire les fans en mettant Shaggy Mortal Kombat 11? Nous vivons dans l’espoir.