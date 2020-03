La nouvelle bande-annonce de «Resident Evil 3» se concentre sur Jill

Le 3 avril approche à grands pas, et Capcom le sait. C’est probablement pourquoi ils ont sorti une nouvelle bande-annonce pour Resident Evil 3, qui sort justement à cette date (quelle coïncidence!).

La bande-annonce se concentre sur Jill Valentine, qui comprend également de nouvelles images du jeu principal, ainsi que la révélation que Jill sera une survivante jouable dans le jeu multijoueur asymétrique fourni, Resident Evil Resistance. Jill sera ajoutée ultérieurement via une mise à jour gratuite.

Resident Evil 3 et Resident Evil Resistance seront lancés sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.