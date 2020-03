La nouvelle bande-annonce de Soul est un coup dur de mélancolie

Imaginez que vous ayez le meilleur jour de votre vie et que vous mouriez. Tragique, n’est-ce pas? Et si vous aviez la chance de revenir d’entre les morts? Il semble que Disney, après la première d’Onward, veuille nous faire beugler de tristesse, alors qu’aujourd’hui ils viennent de dévoiler une nouvelle bande-annonce pour Soul, le prochain film Pixar qui tentera de nous expliquer le sens de vivre. Beaucoup de mélancolie pour commencer la journée, mais cela a du sens quand il découvre qu’il s’agit d’un film du même réalisateur d’Inside Out and Up!, Pete Docter.

“Tout le monde a une âme” est la prémisse de Soul, le nouveau film Pixar à propos d’un musicien de jazz devenu professeur dans un groupe de lycée qui rêve de devenir une star. Vous êtes sur le point de le faire. Il a presque réussi. Mais soudain, un faux pas change complètement sa vie. Soul met en vedette Jamie Foxx dans la voix de Joe Gardner et Tina Fey à 22 ans, une âme que Gardner tentera désespérément de lui montrer le bien-vivre. Elle ne comprend pas le sens de vivre.

Voici le synopsis complet de Soul:

«Joe Gardner est un professeur de groupe de lycée qui a la chance de jouer dans le meilleur club de jazz de la ville. Mais un petit faux pas vous emmène des rues de New York à The Great Before, un endroit fantastique où les nouvelles âmes obtiennent leur personnalité, leurs caprices et leurs intérêts avant d’aller sur Terre. Déterminé à retourner dans sa vie, Joe rejoint une âme précoce, 22 ans, qui n’a jamais compris l’attrait de l’expérience humaine. Alors que Joe essaie désespérément de lui montrer les bonnes choses de la vie, il peut découvrir les réponses à certaines des questions les plus importantes de la vie. »

Âme premières le 19 juin. Le casting comprend également Phylicia Rashad, Angela Bassett, Ahmir Questlove Thompson et Daveed Diggs.

.