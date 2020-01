La nouvelle bande-annonce de “Supergirl” révèle Jon Cryer comme Lex Luthor d’après-crise

La CW a publié un nouveau teaser Supergirl qui met en vedette Jon Cryer comme Lex Luthor d’après-crise.

Alors que Lex Luthor de Jon Cryer a apparemment péri vers la fin de la saison Supergirl précédente, l’infâme milliardaire a été ramené à la vie par le Moniteur pour jouer un rôle crucial dans Crisis on Infinite Earths. Alors que Supergirl et les autres héros d’Arrowverse ont réussi à vaincre l’Anti-Monitor, le DC Multiverse a été restauré, les nouveaux mondes ont été radicalement modifiés de manière à ce que Lex Luthor de Jon Cryer revienne pour de bon.

Maintenant, The CW a publié la bande-annonce du premier épisode post-crise de Supergirl qui révèle que Lex Luthor de Jon Cryer a endossé un nouveau rôle de “bon gars”. Bien sûr, Supergirl a du mal à donner à Lex Luthor de Jon Cryer le bénéfice du doute et la nouvelle bande-annonce taquine les défis auxquels elle sera confrontée car elle pourrait être forcée de travailler avec son adversaire.

Vous pouvez avoir un aperçu de ce que Lex Luthor de Jon Cryer a en réserve pour Supergirl en regardant la bande-annonce ci-dessous!

Pensez-vous que l’on peut faire confiance au Lex Luthor de Jon Cryer? Faites-le nous savoir ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de l’épisode Supergirl intitulé “L’épisode de la bouteille”:

MEAGHAN RATH GUEST STARS – Les complications consécutives à la crise laissent Supergirl (Melissa Benoist) face à une menace chaotique. Tawnia McKiernan a réalisé l’épisode avec une histoire de Derek Simon et un téléplay de Nicki Holcomb & Jen Troy (# 510).

Supergirl stars Melissa Benoist comme Kara Danvers / Supergirl, Mehcad Brooks comme James Olsen / Guardian, Chyler Leigh comme Alex Danvers, Katie McGrath comme Lena Luthor, Jesse Rath comme Querl Dox / Brainiac 5, Nicole Maines comme Nia Nal / Dreamer, Andrea Brooks comme Eve Teschmacher, Julie Gonzalo comme Andrea Rojas / Acrata, Staz Nair comme William Dey, Azie Tesfai comme Kelly Olsen et David Harewood comme J’onn J’onzz / Martian Manhunter.

Supergirl est diffusée le dimanche à 21 h 00. sur The CW.

Source: The CW

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe originale

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale unie s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant qu’Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC

Sebastian Peris

Cinéphile canadien, drogué politique, connaisseur de bandes dessinées et passionné de jeux de société.