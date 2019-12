La nouvelle bande-annonce de The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics explore le gameplay

Afin d'expliquer comment leur prochain RPG stratégique The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics gère son gameplay, l'éditeur En Masse Entertainment et le développeur BonusXP ont publié une nouvelle bande-annonce intitulée «Peer into the Crystal # 1».

Avec 80 combats de campagne au tour par tour uniques qui se déroulent dans le monde de Thra, les joueurs recruteront de nouveaux alliés et personnaliseront leur bande de résistance afin de combattre les infâmes Skeksis et d'unir tous les clans Gelfling. Les joueurs pourront également attribuer aux recrues l'un des 15 emplois et les équiper de nouveaux équipements.

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam le 4 février 2020.

