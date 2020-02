La nouvelle bande-annonce de The Invisible Man de Leigh Whannell promet une nouvelle version tendue et effrayante d’un classique de l’horreur

Vous ne pouvez pas échapper à ce que vous ne pouvez pas voir.

Universal a publié une toute nouvelle bande-annonce pour Blumhouse et scénariste / réalisateur Leigh Whannell(Mise à niveau) L’homme invisible aujourd’hui, et il est chargé de toutes sortes de nouvelles images.

La première minute de la bande-annonce de 2 minutes et 43 secondes nous donne un aperçu de la situation horrible Elisabeth MossLe personnage connaît avant même que la terreur surnaturelle d’être traqué par un homme invisible n’entre en jeu, pris au piège dans une relation abusive avec le sociopathe qui finit par devenir invisible et enclenche les abus jusqu’à onze ans.

La dernière moitié de la nouvelle bande-annonce taquine des séquences tendues et effrayantes impliquant le personnage principal, y compris un aperçu étendu de la scène prévisualisée dans le spot du Super Bowl du film.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous, ainsi qu’une nouvelle galerie d’images.

Voici le récapitulatif complet de l’intrigue:

«Pris au piège d’une relation violente et contrôlante avec une scientifique riche et brillante, Cecilia Kass (Elisabeth Moss) s’échappe en pleine nuit et disparaît dans la clandestinité, aidée par sa sœur (Harriet Dyer), leur ami d’enfance (Aldis Hodge) et sa fille adolescente (Storm Reid). “

“Mais lorsque l’ex-violente de Cecilia (Oliver Jackson-Cohen) se suicide et lui laisse une partie généreuse de sa vaste fortune, Cecilia soupçonne que sa mort était un canular. Alors qu’une série de coïncidences étranges devient mortelle, menaçant la vie de ceux qu’elle aime, la santé mentale de Cecilia commence à s’effilocher alors qu’elle tente désespérément de prouver qu’elle est pourchassée par quelqu’un que personne ne peut voir. “

The Invisible Man traque le public sur 28 février 2020.