La nouvelle bande-annonce éblouissante de Mulan fait ses débuts lors du Super Bowl

Un nouveau spot TV pour Disney à venir Mulan remake est arrivé pendant le Super Bowl ce soir et continue de montrer l’accent axé sur l’action avec lequel cette nouvelle version de l’histoire classique reste.

Contrairement à certains des remakes précédents du studio, comme les réitérations sans âme de Beauty and the Beast et The Lion King, ou les tentatives d’expansion ratées comme Aladdin, ce projet particulier vise davantage à mettre en lumière l’histoire du guerrier plutôt qu’à simplement descendre. le même chemin que nous avons déjà emprunté dans l’original animé.

Cela étant dit, la prémisse de base sera familière aux fans. Dans un temps de guerre où l’empereur de Chine ordonne qu’un homme de chaque foyer doive rejoindre l’armée, une jeune femme se déguise et rejoint à la place de son père vieillissant. Mais c’est là que les similitudes se terminent plus ou moins, car cette nouvelle promo taquine une version très différente de l’histoire. Celui qui, malheureusement, ne comportera pas le dragon gardien mushu qui parle vite et qui se faufile, et laissera également de côté tous ces numéros musicaux agréables de la version de 1998.

Tout bien considéré, bien que différent de ce à quoi nous pouvons être habitués, Mulan semble certainement prometteur. Bien qu’il soit important de se rappeler que le film a récemment suscité la controverse, sa star étant accusée d’avoir soutenu la brutalité policière à Hong Kong en 2019, ce qui a conduit à la campagne #BoycottMulan devenue virale.

Cela aura-t-il un effet sur ses numéros de billetterie? Peut-être, mais avec un budget de 300 millions de dollars, Mulan va devoir faire beaucoup d’argent pour dégager des bénéfices pour Disney. S’il y a une chose pour laquelle la Mouse House est très efficace, c’est l’impression d’argent.