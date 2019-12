La nouvelle Carrie sera une femme afro-américaine ou une trans

Carrie, Le premier roman de Stephen King, est l'œuvre de l'écrivain du Maine avec plus d'adaptations. Depuis son lancement au début des années 70, il est venu au cinéma à deux reprises (y compris une suite qui ne mettait pas en vedette King), une fois en tant que téléfilm, il est devenu une pièce de théâtre et même adapté en épisode pour Riverdale.

Aussi, le roman sera à nouveau adapté, cette fois comme une mini-série produite par Fox pour sa chaîne FX. Le roman, selon les mots de King lui-même, essayait de montrer un sous-texte avec deux lignes argumentatives de base: les adolescents sont une communauté excessivement conservatrice et montrent les problèmes de l'autonomisation des femmes.

Carrie racontait l'histoire d'une élève du secondaire avec une mère évangélique dominante, et donc réprimée, et la façon dont sa vie change lorsqu'elle commence à développer des capacités extraordinaires, y compris la télékinésie.

«Ayant écrit le livre en 1973, alors que je n'étais sortie du collège que depuis trois ans, j'étais pleinement consciente de ce que la libération des femmes impliquait pour moi et pour les autres de mon sexe. Le livre est, dans ses implications les plus adultes, un fantasme masculin inquiet face à un avenir d'égalité féminine. Pour moi, Carrie White est une adolescente tristement maltraitée, un exemple du genre de personne dont l'esprit est si souvent brisé à jamais dans ce puits d'hommes et de femmes dévoreurs qui est un lycée normal de banlieue. Mais c'est aussi une femme qui prend conscience de ses pouvoirs pour la première fois et qui, comme Samson, à la fin du livre finit par effondrer le temple sur tous ceux qui sont en lui. »

À l'ère actuelle, avec des femmes de plus en plus fortes, il fallait retourner l'histoire pour la rendre aussi impressionnante que dans les années 1970. Voilà pourquoi Fox prévoit d'apporter un grand changement à Carrie White, et Ils recherchent le personnage joué par une femme afro-américaine ou une femme trans.

Il n'y a pas de détails supplémentaires sur la série, on sait seulement que la série passera par FX et sera produite par MGM Television.