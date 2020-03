La nouvelle chanson épique de Bob Dylan commence avec l’assassinat de JFK et va plus loin à partir de là

Si vous faisiez partie de ces fans de musique qui attendaient de nouveaux morceaux de Bob Dylan, vous aviez bien attendu. Avant 2020, la dernière fois que l’auteur-compositeur-interprète lauréat du prix Nobel a sorti un album de chansons originales était en 2012, lorsque Dylan a laissé Tempest à son succès habituel et commercial.

Après Tempest, Dylan a sorti trois albums pleins de morceaux du célèbre songbook américain. (Shadows in the Night, à partir de 2015, présentait des chansons rendues célèbres par Frank Sinatra.) Mais la séquence s’est terminée le 27 mars, lorsque Dylan a publié “Murder Most Foul” en ligne gratuitement pour tous les fans.

Décrite par Dylan comme «une chanson inédite que nous avons enregistrée il y a quelque temps et que vous pourriez trouver intéressante», elle a dû surprendre pour plusieurs raisons. Pour commencer, le meurtre en question était l’assassinat de John F. Kennedy en 1963.

Mais Dylan ne s’est pas arrêté là. Dans le morceau épique qui dure 17 minutes, il parcourt les âges d’or de la musique américaine, appelant des maîtres du jazz comme Bud Powell et Charlie Parker à laisser tomber les références aux Beatles et Rolling Stones (parmi tant d’autres).

L’assassinat de JFK plane sur «Meurtre le plus fautif»

Bob Dylan joue dans “In Performance at the White House:” A Celebration of Music from the Civil Rights Movement. ” | Brooks Kraft LLC / Corbis via .

“Murder Most Foul” commence, tranquillement et élégiaque, avec Dylan récitant des vers principalement parlés accompagnés uniquement de piano et de basse archée. “” C’était un jour sombre à Dallas, novembre 63 “”, commence Dylan. “Le jour qui allait vivre dans l’infamie.”

De là, il plonge directement dans les détails de cette journée de novembre, avec des narrateurs changeants et sans nom (parmi eux les comploteurs de l’assassinat) et des scènes de l’événement horrible. “Murder Most Foul” contient des références, et Dylan n’exclut pas son propre corpus d’œuvres.

«Attendez une minute, les garçons», chante Dylan très tôt, faisant écho à une phrase de «Hurricane», son épopée de 1975 sur un autre homme blessé. Alors qu’un violon et des percussions modérées se joignent à eux, Dylan continue de peindre des images de la disparition de JFK à Dallas.

De cette scène, Dylan tire l’objectif en arrière et assassine la culture populaire. Quelques mois plus tard (février 1964), les Fab Four prennent d’assaut l’Amérique avec leur premier single n ° 1. “Chut petits enfants, vous comprendrez. Les Beatles arrivent, ils vont te tenir la main. “

Et Dylan commence à tisser des images de Dallas et de la vague de musique à la fin des années 60 et au-delà. Mais il reste encore 14 minutes à faire à ce moment-là dans “Meurtre le plus fautif”.

Bob Dylan apporte des références culturelles du siècle dernier

Bob Dylan se produit lors d’un concert au Stade sportif Yves-du-Manoir, vers 1981. | THIERRY ORBAN / Sygma via .

Au fil des ans, les fans de Dylan ont fini par reconnaître les nombreux visages de l’auteur-compositeur-poète. Il peut sauter dans et hors de caractère; lancer des lignes dignes de la moquerie; puis venez avec des idées et des tours de phrase remarquables, le tout en l’espace de 30 secondes.

Dans «Murder Most Foul», Dylan est toujours aussi joueur et assuré. «Je suis juste un patsy, comme Patsy Cline», chante-t-il à mi-chemin. En entendant que Lee Harvey Oswald fait référence et crie au chanteur légendaire, il vous suffit de rire avec ce que Dylan peut s’en tirer. (Il l’a gagné il y a tant de décennies.)

Il ne lâche pas dans les huit dernières minutes environ. Dylan commence à réciter des titres de chansons classiques («Only the Good Die Young», «St. James Infirmary Blues»), de grands musiciens (Guitar Slim) et des interprètes (Marilyn Monroe) et des personnages associés à JFK (Jack Ruby).

Les fans de jazz apprécieront la section lorsque Parker (Bird), Powell, Art Pepper et Oscar Peterson apparaîtront. Mais Dylan supprime également des références aux Eagles, Queen, Stevie Nicks et The Who. En effet, il y a quelque chose pour tous les fans de Dylan ici, et cela ne pourrait pas arriver à un meilleur moment pour les gens qui aiment fouiller dans les paroles du compositeur.

