La nouvelle charge DUI de Raz B vient d’annuler toute chance de réunion B2K

Raz B commence déjà la nouvelle année avec un «pandémonium» personnel.



Si vous pensiez qu’il y avait une chance qu’Omarion organise une réunion B2K surprise lors de la prochaine tournée du Millénaire 2020, vous pouvez à peu près le tuer! L’autre autre mouton noir du groupe, Raz B, vient d’ajouter une autre encoche à sa ceinture de problèmes juridiques après avoir été réservé sur une accusation DUI en Californie hier.

Alors que l’ancienne superstar du boys band a promis de la nouvelle musique en 2020 (voir ci-dessus), il semble qu’il ne fait que publier des titres plus accablants auxquels nous sommes habitués ces dernières années. Des rapports de l’année dernière qui incluaient tout, d’une présumée agression par strangulation contre sa petite amie à même le vol de son sac lors d’un trajet sur Lyft – oh mec, pas le fourre-tout LV! – notre garçon B ne semble tout simplement pas faire une pause. Selon TMZ, le dernier incident s’est produit après que Raz a allumé un feu rouge dans sa Mercedes-Benz. Après avoir été intercepté par les forces de l’ordre – il prétendait être “perdu et n’avait pas son permis de conduire” – l’officier a senti de l’alcool sur son souffle, ce qui a ensuite amené le chanteur de “Bump, Bump, Bump” à s’essayer à boire et à fumer de l’herbe plus tôt dans la nuit. Après avoir échoué l’alcootest, Raz B a été arrêté et réservé à Burbank, en Californie, mais a pu verser sa caution de 5 000 $ et a été libéré peu de temps après.

Raz, nous prions pour toi mon pote. Jetez un œil ci-dessous à l’ancien Heartthrob B2K pendant les jours meilleurs:

