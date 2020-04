La nouvelle collection de la BBC arrive sur Netflix UK

Un large éventail de nouveaux contenus de la BBC a frappé Netflix au Royaume-Uni une semaine seulement après le départ de nombreux gros titres de sa bibliothèque. Voici le bilan de ce qui a quitté Netflix UK de la BBC et les nouveaux titres de la BBC pour Netflix le 7 avril 2020.

Remarque: cette liste ne couvre que Netflix au Royaume-Uni.

La nouvelle baisse de contenu est un peu une surprise étant donné que Netflix UK a récemment perdu une grande quantité de contenu de la BBC. Certains titres, tels que The Office et Extras, ont été enregistrés, mais nous ne nous attendions pas à ce que de nouveaux titres arrivent sur Netflix.

Les favoris des fans tels que Dinner Ladies et The Vicar of Dibley sont arrivés. L’ensemble des collections Life on Mars et Ashes to Ashes ont été ajoutées à Netflix. Il y a aussi plein d’enfants, dont Charlie & Lola et le redémarrage des Clangers.

Liste complète de la nouvelle série BBC sur Netflix pour avril 2020

New BBC Comedy Series sur Netflix UKAbsolutely Fabulous (6 Seasons) Dawn French: 30 Million Minutes (2016) Dinner Ladies (2 Seasons) The Vicar of Dibley (4 Seasons) New BBC Drama Series on Netflix UKAshes to Ashes (3 Seasons) Brexit: The Uncivil War (2019) The Durrells (3 Seasons) The Last Post (Season 1) Life on Mars (2 Seasons) McMafia (Season 1) SS-GB (Season 1) Nouveaux documentaires de la BBC sur Netflix UKDavid Beckham: For the Love of the Game (2015) David Beckham: Into the Unknown (Saison 1) Duran Duran: Il y a quelque chose que vous devez savoir (2018) La reine mère (Saison 1) La reine Victoria et ses neuf enfants (Saison 1) Révolutions: les idées qui ont changé la World (Saison 1) Nouvelle série Cbeebies sur Netflix UKCharlie & Lola (2 Seasons) Clangers (2 Seasons) Nelly & Nora (Season 1)

Il existe également quelques titres qui n’ont pas été diffusés à l’origine sur la BBC mais qui sont distribués par la BBC. Ces titres incluent 3 saisons d’Unforgotten qui ont été diffusées sur ITV et la saison Pure 1 qui a été diffusée sur Channel 4.

Vendredi, vous trouverez une liste complète des nouveautés sur Netflix UK dans le cadre de nos rassemblements hebdomadaires.