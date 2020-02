La nouvelle date de sortie du film Marvel de Sony ne taquine pas un projet de MCU mutuel

Sony Pictures avait déjà prévu six films en 2021, y compris le troisième volet de leur trilogie conjointe Spider-Man qui se déroule dans l’univers cinématographique Marvel, et depuis cette semaine, ils ont ajouté un septième film à leur calendrier, officiellement répertorié comme une entrée dans leur univers de personnages Marvel – qui comprend actuellement Homecoming, Far From Home et ce trio à venir, ainsi que Venom et Morbius et Venom 2 de cette année – devrait sortir le 8 octobre.

C’est moins de trois mois après la première du troisième film Spider-Man, et ce qui rend la date plus intrigante, c’est que c’est celle que Sony partagera avec Disney, car le calendrier de sortie 2019 de la société mère de Marvel Studios a un “Disney live sans titre – film d’action “dont la sortie est prévue le deuxième vendredi d’octobre.

Il est extrêmement improbable, cependant, que la date commune indique un projet commun, car le même calendrier qui répertorie la sortie de Disney du 8 octobre répertorie également les projets sans nom de Marvel Studios spécifiquement en tant que films “sans titre Marvel” (avec trois répertoriés en 2022 et quatre répertoriés en 2023 ), et ne répertorie pas du tout les projets communs avec Sony (le troisième film de Spider-Man est notamment absent).

Disney a déjà trois films de Marvel Studios ainsi que leur projet commun avec Sony sur leur calendrier 2021, et ils ont également une autre sortie stratosphérique de haut niveau prévue pour octobre 2021, avec leur enregistrement du hit à succès de Broadway, Hamilton, prévu pour débuts en salles une semaine plus tard le 15.

Mais avec Marvel Studios prêt à faire la plupart des travaux avec le troisième film Spider-Man et aucune autre entrée dans l’univers des personnages de Marvel de Sony actuellement prévue pour 2021, ce dernier pourrait profiter de l’occasion pour assembler son très attendu Sinister Six équipe de méchants, en particulier si la conclusion de la trilogie solo de Spider-Man introduit le chasseur de gros gibier Sergei Kravinoff, comme cela a été rapporté.

Quoi qu’il en soit, l’Univers des personnages Marvel de Sony continue de s’étendre avec la sortie de Morbius le 31 juillet et de Venom 2 le 2 octobre, avec un troisième film solo Spider-Man qui débutera le 16 juillet 2021 et ce nouveau projet mystérieux prévu pour création le 8 octobre 2021.