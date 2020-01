La nouvelle entraîneuse Erica Lugo parle de redémarrage, perd 160 livres et les invités spéciaux à son mariage

Redémarré, réorganisé. Quoi que vous préfériez l’appeler, The Biggest Loser est enfin de retour.

Il a un nouvel hôte, Bob Harper, qui était un ancien entraîneur de la série originale, ainsi que deux nouveaux entraîneurs, Steve Cook et Erica Lugo.

Erica Lugo, nouvelle formatrice «The Biggest Loser»

Showbiz Cheat Sheet a rencontré Erica Lugo pour lui parler de ce qui l’a surprise jusqu’à présent, comment elle-même a perdu 160 livres et qui vient à son mariage.

Lugo elle-même a perdu beaucoup de poids

Erica Lugo a perdu 160 livres par elle-même. Ce n’est pas un mince exploit pour personne, encore moins pour cette mère célibataire et survivante du cancer de la thyroïde.

Quand nous lui avons demandé comment elle avait perdu ce poids énorme, Lugo a répondu que ce n’était vraiment pas mystérieux.

«The Biggest Loser» d’Erica Lugo avant et après les photos

«Honnêtement, j’ai commencé avec les bases. Je sais que tout le monde semble tellement déconcerté par cela. Je n’ai fait aucun régime de fantaisie, rien de spécial. Je savais juste, personnellement, moins de calories entrantes, plus de calories sortantes. C’est comme ça que j’ai commencé. Marcher sur un tapis roulant, [which led to] faire du jogging sur un tapis roulant, puis courir sur un tapis roulant. »

“Alors mes choix alimentaires et ma nutrition seraient,” eh bien, commençons par couper mes portions de nourriture que je mange normalement. Mais à l’époque, je n’étais toujours pas un grand mangeur. Pizza, spaghetti et tout ça. Mais je couperais mes portions de moitié, car c’est tout ce que je savais faire. “

Alors, comment est-elle devenue l’un des entraîneurs de «The Biggest Loser»?

Showbiz Cheat Sheet a demandé à Lugo comment elle avait atterri lors du redémarrage de cette émission emblématique. Il semble que cela se soit produit dans un tourbillon d’événements.

“[The producers] m’a contacté plusieurs fois. Les gens du casting m’ont suivi pendant un bon moment et ils m’ont contacté sur Instagram et par e-mail, et je me suis dit: “ Non, je ne sais pas si je suis fait pour la télévision, je ne sais pas si je pourrait faire cela. “Et ils ont dit:” Passez par le processus, nous voulons vous parler de la façon dont nous faisons une approche 360 ​​pour The Biggest Loser, un tout nouveau redémarrage, donc cela a attiré mon intérêt. ”

“Et je suis passé par plusieurs entretiens téléphoniques, des entretiens Skype, je me suis en fait envolé pour la Californie, je me suis fait mettre ce qu’ils appellent un” test de chimie “pour voir comment vous faites à la caméra, comment vous interagissez avec toutes ces caméras devant toi. C’était plus d’entrevues et plus d’entrevues et je pense que c’était proche d’un processus de deux mois… Et c’est comme ça que j’ai été choisi. »

Erica Lugo contre Jillian Michaels contre Bob Harper?

Lorsque nous lui avons demandé comment elle compare son style d’entraînement à celui d’anciens entraîneurs Jillian Michaels ou Bob Harper, Lugo a montré de quoi elle était faite, en veillant à corriger toute idée qu’elle se comparerait à n’importe qui d’autre.

Steve Cook, entraîneur de «The Biggest Loser», animateur Bob Harper et Erica Lugo, entraîneur

“Vous savez quoi? Je ne. Je ne me compare pas. Je reçois cette question tout le temps. Mais mon attitude est que la comparaison est le voleur de joie. Je savais que si je me comparais à d’autres entraîneurs précédents, je serais à la hauteur des attentes qui ne sont pas moi. »

Qu’est-ce qui a le plus surpris Lugo dans l’émission

Nous nous demandions également ce qui jusqu’à présent, en travaillant avec les candidats, l’avait le plus surprise. Et elle nous a surpris, en nous disant que non seulement elle et les concurrents s’étaient rapprochés, mais que tous ses concurrents de l’équipe rouge seraient invités à son prochain mariage!

Lugo a parlé de travailler avec ses concurrents de l’équipe rouge.

«Le plus gros, c’est que je ne pensais pas à quel point je serais proche de ces gens. Quand j’ai obtenu le travail, je me suis en quelque sorte lancé dans ce travail – “ D’accord, c’est mon travail, je suis embauché pour aider ces gens de bien plus que simplement perdre du poids, je dois me concentrer uniquement sur cet objectif final, et c’est il.’ “

“Et puis vous commencez à établir des relations avec ces gens, et vous êtes avec eux tous les jours pendant des heures par jour, et vous ne pouvez pas vous empêcher de tomber amoureux d’eux. . . Parce qu’ils vous font juste confiance avec leur cœur, leur âme et leur vulnérabilité. “

«Tous sont invités à mon mariage. Ils viennent tous. Nous sommes une famille. Les rouges de mon équipe arrivent, j’ai des chaussures de sport rouges sous ma robe de mariée et elles portent toutes du rouge. Ils sont excités. “

Assistez à la première de The Biggest Loser ce soir à 21 h 00 HNE aux États-Unis!