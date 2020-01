La nouvelle équipe de super-héros de Marvel qui remplacera les Avengers vient de fuir – .

Thanos a peut-être été tué et la vie a peut-être été restaurée, mais l’univers cinématographique Marvel n’est pas un endroit entièrement heureux en 2023. Les conséquences de la rupture de la guerre à l’infini sont tellement plus importantes que ce que nous avons vu jusqu’à présent, et le monde aura besoin plus de temps pour récupérer. Cela inclut les Avengers, qui se sont essentiellement dissous. Iron Man, Black Widow et Captain America sont tous morts en ce qui concerne le monde. Thor a quitté le monde avec les Gardiens, et le capitaine Marvel semble également être parti. Spider-Man vient d’être transformé en méchant et le docteur Strange n’a pas son arme la plus puissante à sa disposition. Cela signifie que les Avengers devront se regrouper et former une nouvelle équipe qui pourrait gérer toutes les menaces qui subsistent. Mais jusqu’à ce que cela se produise et que nous obtenions un film Avengers 5 qui servira de nouveau point de départ pour une nouvelle équipe de super-héros, quelqu’un d’autre doit pénétrer et protéger la Terre.

Maintenant, une série de rapports provenant de différentes sources qui semblent indiquer que le MCU obtient la toute nouvelle équipe de héros dont il a besoin. La nouvelle équipe remplacera les Avengers, au moins jusqu’à ce qu’ils puissent retrouver leur numéro avec de nouveaux membres. Attention, au moins un spoiler majeur suit ci-dessous, alors éloignez-vous si vous ne voulez pas gâcher la surprise.

Le premier rapport est venu il y a quelques jours de 4chan. Un bailleur qui aurait vu Black Widow, le premier film MCU Phase 4 de Marvel, a déclaré que les scènes post-crédits du film fourniraient la première torsion significative de la phase 4. Si la fuite est exacte, la première scène nous dira que le Taskmaster n’est pas ” t mort, et il n’agissait pas seul. Il travaillait avec Yelena Belova, la «sœur» de Nat, et ils ont tous deux été embauchés par Thaddeus Ross pour récupérer une certaine technologie. Ils ne font que commencer, Ross leur dira apparemment.

Nous vous avions dit à l’époque que Marvel ne se contenterait pas de lancer la phase 4 avec un film qui est principalement un prequel. Black Widow est également censé introduire de nouveaux points d’intrigue qui seront explorés à l’avenir. Si ces fuites sont correctes, nous apprendrons que Ross avait secrètement créé une équipe exceptionnelle d’agents à un moment donné entre les événements de la guerre civile et de la guerre à l’infini. Tué lorsque Thanos claqua des doigts, Ross revint à la vie dans Fin du jeu, seulement pour découvrir un tout nouveau monde où les Avengers pourraient ne pas suffire à défendre la Terre. Ce n’est qu’une spéculation basée sur les fuites de l’intrigue de Black Widow, mais si elle est exacte, le film livrera l’histoire d’origine des Thunderbolts.

Cela nous amène au premier rapport faisant référence à cette équipe de héros Marvel qui pourrait frapper le MCU ensuite. Marvel leaker Daniel Richtman a mentionné les Thunderbolts sur sa chaîne Patreon (via MCU Cosmic). Selon ce post, les Thunderbolts apparaîtront dans The Falcon and the Winter Soldier (TFATWS), qui sera diffusé sur Disney + plus tard cette année. La série devrait ramener le baron Zemo, l’un des chefs de l’équipe de la bande dessinée.

Mais attendez, il y a plus…

Sur Murphy’s Multiverse, Charles Murphy a découvert des preuves suggérant que l’actrice Miki Ishikawa, qui a rejoint le casting des TFATWS en décembre, pourrait jouer Jolt, l’un des Thunderbolts originaux:

Présentée pour la première fois en 1997 dans Thunderbolts # 1, Hallie Takahama, alias Jolt, est l’un des premiers membres à être ajouté à la liste initiale des Thunderbolts. Après l’expérimentation d’Arnim Zola, Jolt s’est familiarisée avec le champ bioélectrique de son corps dans la mesure où elle pouvait à la fois le militariser et l’utiliser pour se déplacer incroyablement vite.

L’actrice a partagé sur Instagram une image avec un petit tatouage de foudre (voir le post Instagram ci-dessus), qui correspond bien aux Thunderbolts puisque leur logo est un éclair. Ensuite, elle a aimé un commentaire qui disait “J’ai hâte de te voir comme Jolt dans le MCU!” Avant que le commentaire ne disparaisse.

Avec tout cela à l’esprit, il semble que les Thunderbolts seront taquinés dans Black Widow puis officiellement introduits dans TFATWS. Si tout cela est exact, nous connaissons également les premiers membres de l’équipe: Taskmaster, Black Widow de Yelena, Baron Zemo et Jolt.

