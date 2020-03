La nouvelle fuite de Black Widow révèle la vraie torsion du film

The Marvel Cinematic Universe est un mastodonte soigneusement conçu qui plante toujours des graines pour ce qui est à venir, avec Kevin Feige et co. connu pour planifier leurs films des années à l’avance. Mais pour le spin-off à venir de Cate Shortland Veuve noire, le MCU se penchera sur le passé et nous racontera une histoire qui se déroule en grande partie entre deux films précédents de la franchise, à savoir Civil War et Infinity War.

Cela a également du sens, car Natasha Romanoff a rencontré son créateur dans Avengers: Fin de partie après s’être jetée des falaises de Vormir pour que Hawkeye – et, par conséquent, la moitié de l’univers – puisse vivre. En tant que tel, vous pouvez vous attendre à ce que Black Widow se concentre sur certains des battements de personnage qui ont précédé l’acte héroïque de Nat.

Mais il ne regardera pas seulement le passé, car l’une des scènes post-crédits du film va apparemment taquiner ce qui va arriver dans le futur du MCU et cela implique apparemment une assez grosse torsion. Alors, détournez le regard maintenant si vous voulez entrer dans les choses avec une table rase.

Selon ., après le générique, nous apprendrons que Yelena Belova et O.T de Florence Pugh Le Taskmaster de Fagbenle a travaillé ensemble tout au long et non seulement cela, mais ils travaillent pour nul autre que Thaddeus Ross de William Hurt. Et comme Ross et Yelena ont dit avoir des rôles dans The Falcon et le soldat d’hiver, il semble que la sortie en solo de Natasha préparera effectivement le terrain pour l’avenir du MCU, bien qu’il s’agisse d’une préquelle.

Bien sûr, avec Veuve noire il manque actuellement une date de sortie et l’émission Disney Plus susmentionnée risque maintenant d’être retardée aussi, il reste à voir quand nous verrons par nous-mêmes comment toutes ces pièces s’intègrent. Mais ne vous y trompez pas, de nouveaux développements très excitants devraient avoir lieu dans l’univers cinématographique Marvel dans les années à venir.