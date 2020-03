La nouvelle gamme de gardiens de la galaxie du MCU aurait été révélée

Après la conclusion de Avengers: Fin de partie, il y avait une question dans l’esprit des fans de MCU du monde entier: où va la franchise d’ici?

Avec une poignée de personnages clés accroché leur chapeau (ou bouclier), il n’est pas tout à fait clair combien de vieux visages reviendront pour la phase 4, à l’exception du prochain prequel de Black Widow, qui verra le retour de Natasha Romanoff. Cela étant dit, la seule exception à tout cela est la gardiens de la Galaxie.

Même si leur avenir était en jeu lorsque James Gunn a été licencié du projet, Disney est revenu à lui et l’a ramené à bord pour Vol. 3, et il semble que la distribution principale reviendra sur grand écran dans quelques années pour une autre aventure cosmique. En outre, il semble que la Maison de la souris ait de grands projets pour la série, bien qu’ils n’incluent pas nécessairement le groupe de personnages que nous avons appris à connaître et à aimer au cours des derniers films.

Cliquer pour agrandir

Vous voyez, selon des sources proches du WGTC – les mêmes qui nous ont dit qu’un spectacle She-Hulk venait à Disney Plus, un spin-off de Beauty and the Beast pour Gaston était en cours et Taskmaster serait le principal méchant de Black Widow – une nouvelle équipe des Gardiens sera introduite après la fin du Vol. 3, qui est destiné à conclure l’histoire de Star-Lord and co. D’après ce qu’on nous a dit, cette équipe comprendra Adam Warlock, Beta Ray Bill, Bug, Moondragon et Phyla-Vell. La manière exacte dont ils seront configurés dans le MCU n’est pas encore claire, mais c’est apparemment la liste que le studio veut utiliser pour aller de l’avant.

Bien sûr, ce sera triste de voir le courant gardiens de la Galaxie s’écarter de la franchise, mais nous savons déjà que Drax et Mantis obtiendront leur propre série Disney Plus. Et puis, après tant d’aventures avec Star-Lord and co., C’est loin d’être la pire idée d’injecter un peu de sang neuf dans la propriété.