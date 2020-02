La nouvelle horreur de Funko révèle à la foire du jouet les jeux de stratégie «Jaws» et «Godzilla»

La foire annuelle du jouet de New York est ce week-end et Funko a passé toute la journée à prévisualiser toutes sortes de produits à venir qui se dirigent vers nous plus tard cette année.

Sur le front de l’horreur, ils ont jusqu’à présent montré un Mâchoiresjeu de stratégie FunkoVerse sur le thème, une partie de leur gamme qui combine des jouets en vinyle de style POP! avec des jeux de société.

Le jeu Jaws comprendra des figures de Quint et du requin tueur.

Ils ont également prévisualisé le Godzillajeu de stratégie à thème “Tokyo Clash”. Nous ne savons pas grand-chose sur le jeu pour le moment, mais vous pouvez consulter l’illustration ci-dessous.

Restez à l’écoute pour plus de Toy Fair tout le week-end!