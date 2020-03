La nouvelle image de Wonder Woman 1984 montre Cheetah et Maxwell Lord ensemble

Une nouvelle image de Wonder Woman 1984 de Gal Gadot montre ensemble Maxwell Lord de Pedro Pascal et Cheetah de Kristen Wiig.

Lorsque les gens ont entendu pour la première fois que la suite de Wonder Woman aurait lieu dans les années 1980, la théorie populaire était que cela impliquerait que le personnage titulaire de Gal Gadot affronte les Soviétiques avec Cheetah quelque part. Cependant, la première bande-annonce du film semblait démystifier cette idée, car le principal antagoniste du film semblait être Padro Pascal en tant que Maxwell Lord, qui semble être un remplaçant pas si subtil pour Donald Trump.

La bande-annonce comportait également quelques extraits du guépard de Kristen Wiig, bien que nous ne l’ayons pas vue sous sa forme complète de guépard. Cependant, ce ne serait pas une si grande portée de supposer qu’à un moment donné, Cheetah et Maxwell Lord pourraient faire équipe pour affronter Wonder Woman. Grâce à une nouvelle image de Wonder Woman 1984, nous savons que les deux se rencontreront à tout le moins et pourraient devenir quelque chose de plus.

Vous pouvez voir l’image complète de Maxwell Lord de Pedro Pascal et Cheetah de Kristen Wiig dans Wonder Woman 1984 ci-dessous:

Tous les détails sur l’intrigue de Wonder Woman 1984 sont gardés secrets, mais le film suivrait le prince Diana de Gal Gadot alors qu’elle entre en conflit avec un formidable nouvel adversaire nommé Cheetah et l’homme d’affaires Maxwell Lord.

Réalisée par Patty Jenkins à partir d’un scénario qu’elle a co-écrit avec David Callaham et d’un traitement qu’elle a développé avec Geoff Johns, les stars de cinéma Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Natasha Rothwell, Ravi Patel, Gabriella Wilde, Connie Nielson, et Robin Wright.

Wonder Woman 1984 sortira en salles le 4 juin 2020.

Source: ScreenRant

Trey Griffeth

Amateur de jeux vidéo, de bandes dessinées et de films! Écrivain de tout ce qui les concerne!