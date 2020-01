La nouvelle Julia Louis-Dreyfus Apple TV + offre des bobines dans quelques rires / film

Apple continue de développer sa liste de talents avec des offres exclusives, et cette fois, ils ont ajouté un grand talent comique.

Étoile de Seinfeld Julia Louis-Dreyfus, qui vient de terminer sa course aux Emmy Awards à la tête de la série humoristique Veep de HBO, a signé un accord global pluriannuel avec Apple pour développer, produire des produits exécutifs et jouer dans des projets exclusivement pour Apple TV +. C’est la première fois qu’elle signe un accord comme celui-ci avec un service de streaming.

L’accord Julia Louis-Dreyfus Apple TV + a été annoncé par Apple dans un communiqué de presse officiel. Elle rejoint Alfonso Cuaron, Kerry Ehrin, Jon M. Chu, Justin Lin, Jason Katims et Lee Eisenberg en tant que talents avec des offres globales chez Apple. L’actrice avait ceci à dire sur la nouvelle collaboration:

«Je suis ravi de ce nouveau partenariat avec mes amis d’Apple. En outre, merci et félicitations à mes représentants pour avoir structuré l’accord de manière à ce que je sois payé en AirPods. »

Elle plaisante, mais les AirPod sont chers et ils sont faciles à perdre, alors j’espère que ses représentants ont fait quelque chose pour qu’ils obtiennent des produits Apple gratuits pendant que son accord est actif sur le service de streaming.

Louis-Dreyfus est l’une des plus grandes stars de la comédie travaillant aujourd’hui. Son héritage de rires remonte à Saturday Night Live où elle a été membre de la distribution pendant une courte période, mais pendant l’une des périodes les plus troublées de la série de sketchs de fin de soirée. Mais elle a trouvé un pied sûr et sa place dans l’histoire de la comédie comme l’une des stars de la populaire série NBC Seinfeld, pour laquelle elle est toujours reconnue et interrogée aujourd’hui.

Après Seinfeld, la comédienne s’est retrouvée dans une nouvelle sitcom à succès dans The New Adventures of Old Christine de 2006 à 2010, mais elle a mérité le plus de reconnaissance et de reconnaissance de sa carrière en tant que star de Vebo de HBO, une satire politique prémonitoire d’Armando Iannucci.

Quant à ce qu’elle fera sur Apple TV +, nous devrons attendre et voir car aucun projet spécifique n’a été mentionné pour faire partie de cette nouvelle offre. Mais elle a sûrement d’autres idées sur ce qu’il faut faire dans la prochaine phase de sa carrière. Espérons que le service de streaming sera toujours là assez longtemps pour que nous puissions voir ce qu’elle a en magasin.

Vous pouvez ensuite voir Julia Louis-Dreyfus dans Downhill, le remake de Force Majeure, aux côtés de Will Ferrell, en première au Festival du film de Sundance 2020 ce mois-ci et en salles le 14 février 2020.

