La nouvelle mode du plus d’anneaux dans votre main, beaucoup mieux!: Regardez les options

Vous avez sûrement vu des amis, de la famille et même des célébrités porter de belles bagues, grandes ou petites, dans les deux mains et vous voulez savoir comment le faire et ne pas être exagéré. Regardez ces belles options.

4 février 2020

Les anneaux Ils ont toujours été une belle option pour les femmes, un accessoire imbattable pour n’importe quel look.

Mais maintenant, il est devenu à la mode cette saison d’en utiliser plusieurs et même pas dans une seule main. Si vous l’avez vu et que vous souhaitez apprendre à l’utiliser de manière délicate et belle, voici quelques conseils.

Tout d’abord, vous pouvez utiliser des petits brillants, avec une manucure nue presque imperceptible. Pas plus de deux anneaux dans la même main.

Vous pouvez également combiner un gros morceau avec des morceaux minces. Le premier doit toujours aller sur le petit doigt.

Sinon, mélangez des pièces d’or avec d’autres pièces d’argent et combinez différentes tailles. Même dans le style minimaliste: il ressemble au même modèle dans différentes tailles.

Une autre astuce pour avoir l’air délicate est de porter le même modèle in fine (de tailles différentes) sur plusieurs doigts.

Et enfin, Teenage Dream, introduit des formes et des mots: un cœur, un petit mot comme Peace, une étoile, entre autres.

Il existe des milliers de combinaisons. Essayez-les et regardez une déesse.