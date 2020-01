La Nouvelle-Orléans Qui est Christopher Silber? Rencontrez l’homme derrière la série Hit

La franchise NCIS est sur une lancée. Le conglomérat de trois séries est responsable de certaines des notes les plus élevées de CBS. Les stars de chaque émission sont en partie à attribuer, mais qu’en est-il de ceux qui sont dans les coulisses? Le producteur exécutif, Christopher Silber, a un petit quelque chose à voir avec les hit-makers – en particulier NCIS: New Orleans. Voici un peu ce qui fait vibrer Silber.

Drama a déjà tourmenté l’ensemble ‘NCIS: New Orleans’

Mark Harmon en tant qu’agent spécial Leroy Jethro Gibbs | Monty Brinton / CBS via .

Pendant 17 saisons, la franchise NCIS est restée un incontournable des drames procéduraux criminels. Non seulement la série a lancé des acteurs sous les projecteurs, mais elle a ouvert des portes à ceux qui pouvaient produire, écrire ou diriger les épisodes dans lesquels ils ont joué.

NCIS: La Nouvelle-Orléans est en cours d’exécution sur la saison 6, avec un retour de hiatus le 16 février. Christopher Silber fait partie des nombreuses personnes qui s’efforcent de rendre chaque émission aussi grande que possible. Avec des années de travail pour NCIS et NCIS: New Orleans, Silber n’est peut-être pas le premier à prendre les rênes, mais il est parmi les plus récents après de multiples controverses avec d’autres showrunners.

En janvier 2019, le producteur exécutif, Adam Targum, a été licencié après plusieurs plaintes. Il a travaillé aux côtés de Silber en tant que showrunner pour l’itération NOLA.

Selon The Hollywood Reporter, le départ de Targum est intervenu après le licenciement d’un autre ancien showrunner, Brad Kern. De toute évidence, la série a eu sa juste part de drames dans les coulisses, mais elle ne semble pas avoir affecté les audiences.

Sur quoi d’autre Silber a-t-il travaillé?

Silber a rejoint l’équipe du NCIS pour écrire en 2005 pendant deux ans. Il a ensuite écrit et produit plus d’épisodes pour la série «le vaisseau-mère» où il a perfectionné ses talents.

Avant son retour en 2013 au NCIS, Silber a continué à contribuer à trois émissions réussies de CBS Cold Case, CSI: NY et Elementary. Il y a quelques autres projets répertoriés parmi ses crédits IMDb. Tous sont de la notion de crime procédural, qui semble être le point fort de Silber.

Ses crédits de producteur exécutif traversent la majorité de NCIS: New Orleans. L’émission a commencé en 2014, et Silber s’est joint en tant qu’écrivain et producteur exécutif en 2015. Il continue en tant que showrunner et fidèle défenseur de NCIS: New Orleans, via sa page Instagram.

Silber s’associe à l’ancienne actrice de «NCIS: New Orleans» pour un nouveau projet

Rutberg a joué Megan Sutter / The Angel de 2018-2019 sur NCIS: New Orleans. Son personnage a hanté Dwayne Pride (Scott Bakula) pendant de nombreux épisodes.

Deadline vient d’annoncer que Silber, avec l’ancienne actrice de NCIS: La Nouvelle-Orléans, Amy Rutberg, développerait Liars Club, une dramatique / thriller pour TNT.

Le spectacle, écrit par Rutberg, suit une femme «avec un ensemble de compétences uniques et une histoire sombre menant deux vies très différentes – l’une ornée des signes extérieurs des country clubs du Connecticut et des fêtes à la maison, l’autre trempée dans l’obscurité du métro de New York circuit de jeu. “

Silber coproduira avec Paul Giamatti et Dan Carey. Silber a publié la nouvelle sur sa page Instagram en disant: «Cette entreprise est difficile. Il y a tellement de «non» qui précèdent «oui». Je suis tellement heureuse de m’être associée à @amyrutberg – une grande actrice et écrivaine phénoménale. ”

Il a poursuivi: «Nous avons la chance de faire équipe avec Dan Carey et Paul Giamatti – de si merveilleux producteurs. Et je suis vraiment heureux de pouvoir partager ce «oui» avec eux tous… maintenant à la prochaine étape. »

Il s’agit du deuxième projet annoncé par Silber l’année dernière. Il est également prêt à co-développer le nouveau drame de CBS, Soul Survivor, sur un enquêteur privé au passé louche qui devient le seul survivant d’un accident d’avion.

Si vous êtes un fan de Pride et de l’équipe NCIS: New Orleans, les projets Silber ne manquent pas à l’horizon, alors attachez votre ceinture.

NCIS: La Nouvelle-Orléans revient dimanche 16 février sur CBS.