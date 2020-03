La nouvelle photo de «Black Widow» offre un aperçu complet du costume de Taskmaster

Malgré le retard indéfini du film, une toute nouvelle image de Black Widow a fait surface et offre un superbe aperçu du costume de Taskmaster.

Comme prévu, la Black Widow tant attendue ne sortira pas en salles en mai en raison des inquiétudes croissantes liées aux coronavirus. On ne sait pas à ce moment-là quand le film sortira, avec moi-même spéculant qu’il pourrait entrer dans la date de sortie d’Eternals en novembre. Néanmoins, le retard de Black Widow n’a pas empêché la sortie de nouveaux regards sur le film solo.

Taskmaster est l’un des plus grands mystères de Black Widow, et beaucoup pensent que le méchant pourrait être Melina Vostokoff de Rachel Weisz ou Yelena Belova de Florence Pugh. Dans les bandes dessinées, Taskmaster est Tony Masters, mais beaucoup pensent que Marvel Studios va dans une direction différente avec le méchant. Il y a également eu une certaine réserve par les fans pour le look Marvel Cinematic Universe de Taskmaster. Grâce à une nouvelle image, vous pouvez maintenant obtenir un aperçu complet du costume de Taskmaster avec l’aimable autorisation de Reddit ci-dessous.

nouvelle photo Taskmaster de marvelstudios

Voici le synopsis officiel du prochain film Marvel Studios:

Dans le thriller d’espionnage bourré d’action des Marvel Studios, «Black Widow», Natasha Romanoff, alias Black Widow, confronte les parties les plus sombres de son registre lorsqu’une conspiration dangereuse ayant des liens avec son passé survient. Poursuivie par une force qui ne recule devant rien pour la faire tomber, Natasha doit faire face à son histoire d’espionne et aux relations rompues laissées dans son sillage bien avant de devenir vengeance.

Réalisé par Cate Shortland à partir d’un scénario écrit par Eric Pearson basé sur une histoire de Jac Schaeffer et Ned Benson, le film met en vedette Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, Ray Winstone, Olivier Richters et Rachel Weisz.

Black Widow sortira à une date future encore à déterminer. Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour des informations sur tous les projets touchés par le coronavirus.

