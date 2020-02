La nouvelle photo de Black Widow révèle le costume le plus précis de Natasha à ce jour

Ce mois de mai marque la sortie de Veuve noire, La première fois que Scarlett Johansson avait son propre véhicule solo en tant que Natasha Romanoff dans le MCU. Donner à l’héroïne un film complet avec lequel jouer devrait vraiment permettre la meilleure exploration du personnage que nous ayons jamais eu au cours des 10 dernières années de la franchise. De plus, cela permettra également une plongée plus profonde dans ses aventures de bandes dessinées que ses rôles de soutien dans les films précédents ne le permettraient.

Exemple: cette nouvelle image promo pour Black Widow révèle l’un des nouveaux costumes de Nat pour le film. Et c’est peut-être le costume le plus comique qu’elle ait jamais porté. Le costume noir est le look standard du super-espion, mais la ceinture dorée et les ornements de poignet sont nouveaux. Toute personne familiarisée avec Black Widow sur la page saura qu’elle est tirée directement du contenu source. C’est dommage qu’ils aient mis tant de temps à faire cette tenue car elle a fière allure en live-action. Mais, au moins, nous l’obtenons enfin maintenant.

Les bandes-annonces nous ont également donné un avant-goût des autres costumes que Natasha portera dans le film. Plus particulièrement, un costume tout blanc. Tout comme le nombre noir et or, qui est également tiré des bandes dessinées. En particulier, il apparaît dans un arc d’histoire qu’il a été théorisé que cela pourrait avoir une influence sur le récit du film. Cela concerne l’ex-assassin russe découvrant que ses souvenirs de son passé ont été modifiés et qu’elle est en fait un super-soldat semblable à Steve Rogers.

Que cette révélation figure dans le film, nous ne pouvons pas encore le dire, mais elle découvrira certainement le passé de Nat. Florence Pugh, Rachel Weisz et David Harbour rejoignent ScarJo en tant que Yelena Belova, Melina Vostokoff et Alexei Shostakov / Red Guardian, d’autres anciens agents russes qui étaient la famille de Nat avant de rejoindre les Avengers. Le quatuor sera réuni lorsque le mystérieux et hautement compétent Taskmaster viendra après Romanoff dans Veuve noire.