La nouvelle photo de BTS de la saison 2 de The Mandalorian révélée comme filmage

Le directeur de la photographie mandalorien Baz Idoine a partagé une nouvelle image dans les coulisses alors que la deuxième saison termine officiellement le tournage.

La première saison de The Mandalorian a connu une fin explosive avec la finale de la saison, qui a présenté Moff Gideon et a révélé sa possession du légendaire Darksaber. Le tournage de la deuxième saison est en cours depuis un certain temps.Gina Carano a récemment partagé sur les réseaux sociaux qu’elle avait terminé le tournage.

On ne sait pas grand-chose d’autre sur la prochaine saison de The Mandalorian à part Jon Favreau réalisant des épisodes cette fois-ci et des personnages familiers de Skywalker Saga qui devraient apparaître. Basé sur une nouvelle image en coulisses partagée sur Instagram par le directeur de la photographie Baz Idoine, le tournage de la deuxième saison est maintenant dans les livres.

L’ardoise Mandalorian est pour un épisode de la saison deux réalisé par Dave Filoni, mais il comprend également un poisson yin et yang koi. Cela pourrait faire allusion aux choses à venir dans la deuxième saison. Cependant, cela pourrait également être une référence au travail de Dave Filoni sur Avatar: The Last Airbender. Quoi qu’il en soit, il est toujours agréable de voir le tournage du film, car c’est un pas de plus vers les images de la saison à venir.

Qu’espérez-vous voir dans la deuxième saison? Sound-off dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de The Mandalorian:

Après les histoires de Jango et Boba Fett, un autre guerrier émerge dans l’univers Star Wars. Le Mandalorien se situe après la chute de l’Empire et avant l’émergence du Premier Ordre. Nous suivons les péripéties d’un seul tireur dans les confins de la galaxie loin de l’autorité de la Nouvelle République.

Le Mandalorien met en vedette Pedro Pascal, Gina Carano, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog et Nick Nolte. La série Star Wars a été écrite par Jon Favreau, qui sert également de producteur exécutif aux côtés de Dave Filoni, Kathleen Kennedy et Colin Wilson. Karen Gilchrist est également à bord en tant que co-productrice exécutive.

La deuxième saison de Mandalorian sera présentée en octobre sur Disney Plus.

