La nouvelle photo de Morbius montre la double personnalité de Jared Leto

Jared Leto ignorait peut-être complètement la pandémie de coronavirus après avoir passé douze jours à méditer dans le désert dans une installation sans technologie, mais maintenant qu’il est revenu de la nature, une fois la crise mondiale terminée, il va devoir prendre la route afin de promouvoir son dernier film.

Morbius, le prochain épisode de l’univers Marvel de Sony, devrait encore arriver dans les salles en juillet, bien que cela ne soit pas vraiment gravé dans la pierre étant donné la gravité du impact du Coronavirus sur le cinéma. Avec moins de quatre mois, la campagne de marketing commencerait généralement à prendre de l’ampleur maintenant, mais compte tenu des circonstances, toute l’industrie a essentiellement appuyé sur le bouton de pause.

La première bande-annonce a généré beaucoup de buzz en ligne, bien que cela soit principalement dû aux camées surprenants et aux connexions avec Spider-Man de Tom Holland, plutôt qu’à une réaction au film lui-même. Les débuts sur grand écran du Living Vampire semblent être coupés à peu près du même tissu que Venom, avec la même palette de couleurs sombres et un CGI apparemment incohérent qui pourraient bien se révéler être les caractéristiques de l’alternative proposée par le studio au MCU.

Nous devrons attendre et voir si c’est effectivement le cas, mais une nouvelle image du film de bande dessinée a été publiée aujourd’hui et si elle ne finit pas par être utilisée comme affiche officielle, alors elle devrait vraiment, car elle taquine le concept de Morbius en utilisant un design intéressant et unique qui ne révèle pas trop à ceux qui ne connaissent pas la propriété.

Morbius pourrait se révéler plus difficile à vendre au box-office que Sony ne le prévoit peut-être, avec d’énormes points d’interrogation entourant l’attrait d’un film de super-héros dirigé par des vampires basé sur un personnage de niveau inférieur dont de nombreux publics occasionnels n’ont peut-être même jamais entendu parler. Ensuite, il y a les gens qui pourraient être rebutés par le dernier coup de couteau de Leto sur le genre après son tour de Joker diviseur de Suicide Squad. En tant que tel, il sera certainement intéressant de voir comment il se comportera lors de sa sortie.