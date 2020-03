La nouvelle photo de Morbius révèle un œuf de Pâques au venin sournois

Bien que les fans aient été assez médiocres Morbius Au départ, il est soudainement devenu un incontournable avec la sortie de sa première bande-annonce, qui a révélé que le film avec Jared Leto se connecterait également au MCU, grâce à l’apparition de Michael Keaton reprenant Vulture de Spider-Man: Homecoming. C’était énorme, car cela a confirmé que l’Univers des personnages Marvel de Sony est vraiment une extension de la franchise Marvel Studios.

En parlant de cela, de nouvelles preuves sont arrivées pointant Morbius confirmant que tous les films Marvel de Sony sont connectés. Une photo d’ensemble récemment refaite, partagée sur le subreddit r / SUMC, présente un mur autour d’un chantier de construction jonché de graffitis. Et une partie de celui-ci qui sautera aux fans de Spidey est une version Venom-ized du signal Spider-Man classique dessiné sur la partition, avec la signature utile “Venom”, juste au cas où nous n’aurions pas établi la référence pour nous-mêmes.

Comme Morbius se déroule à New York au lieu de San Francisco, le lieu d’origine de Venom, cet œuf de Pâques doit signifier que l’anti-héros symbiote est devenu une sorte de célébrité et a des fans à travers le pays. Peut-être que nous aurons une exploration de l’alter ego d’Eddie Brock qui gagne en notoriété dans Venom 2? Alternativement, cela pourrait simplement être un petit clin d’œil à Venom qui apparaîtra en arrière-plan d’une scène et c’est tout.

Après tout, un Morbius L’œuf de Pâques a déjà causé beaucoup de maux de tête aux fans. Cette affiche très discutée de Spider-Man, avec «MURDERER» écrit dessus, suggère que c’est la version de Tom Holland et pourtant c’est une image du jeu PS4. De toute évidence, le MCU et les films du SUMC sont connectés dans une certaine mesure, mais la continuité entre eux n’est pas étanche. Pourtant, les fans de super-héros n’aiment rien de plus qu’un crossover, donc quelque chose comme ça excitera toujours les gens.