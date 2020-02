La nouvelle photo de Venom 2 taquine Spider-Man en fuite

Le partenariat entre Sony et Marvel a été l’une des sous-intrigues les plus excitantes des films de bandes dessinées modernes.

Bien sûr, il a eu sa juste part de hauts et de bas – n’oublions pas que Sony était sur le point de tout arrêter jusqu’à ce que Disney et Marvel Studios entrent dans une meilleure affaire – mais cela a également ouvert la voie à une toute nouvelle race de super-héros film.

Regardez Venom. Bien que le classement PG-13 ait été assez décevant, le spin-off anti-héros ne ressemblait à rien d’autre dans le genre. Et il en va de même pour Morbius, le film de vampires avec Jared Leto qui a déjà teasé ses liens avec le MCU plus large avec sa première bande-annonce, qui comprenait à la fois un caméo de Michael Keaton’s Vulture et une peinture de Spider-Man vue sur un mur.

Mais il semble que Morbius ne sera pas le seul film Sony-Marvel à venir à avoir des connexions MCU, comme Venin 2 en aura aussi. On ne sait toujours pas si le robot d’exploration de Tom Holland apparaîtra dans la chair, mais comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous, il sera certainement référencé.

PLUS SUR LE WEB

Cliquer pour agrandir

Oui, vos yeux ne vous trompent pas. C’est en effet une publicité sur le côté d’un bus demandant “Où est Spider-Man?” Et comme ceux qui ont vu Far From Home le savent, c’est probablement une référence au fait que le héros est maintenant en fuite après avoir son identité révélée au monde et être accusé de crimes assez graves.

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, on ne sait toujours pas si nous pourrons réellement voir la Hollande passer pour un camée, mais cette référence est assez grande et clairement liée Venin 2 dans le MCU. Sinon, comment Sony prévoit de connecter le film à l’univers cinématographique susmentionné reste à voir, mais c’est certainement passionnant à voir et dès que nous en apprendrons plus sur la façon dont tout cela se réunira, nous serons sûrs de vous le faire savoir .