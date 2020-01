La nouvelle promo Black Widow lance le compte à rebours de 100 jours

Préparez-vous, vrais croyants, car Veuve noire arrive officiellement dans les cinémas dans exactement 100 jours! Nous n’avons pas eu de film MCU depuis juillet dernier, et il nous reste encore quelques mois à parcourir, mais cet écart anormalement long entre les films Marvel se rétrécit, car le compteur sera à deux chiffres à partir de demain. Et pour célébrer, le studio a laissé tomber cette courte nouvelle promo, promettant que Natasha Romanoff de Scarlett Johansson est en route.

Le teaser présente un petit tas de clips, qui ont tous été extraits des bandes-annonces précédentes. Il y a Yelena Belova de Nat et Florence Pugh qui s’échappe des poursuivants à moto, le gardien rouge de David Harbour se redresse et l’héroïne saute d’un avion, mais avec un Taskmaster armé sur la queue.

Bien qu’il s’agisse de la huitième apparition de ScarJo dans le MCU, c’est le premier film à porter le nom de son personnage. De toute évidence, Natasha a rencontré sa fin quand elle s’est sacrifiée sur Vormir dans Avengers: Fin de partie, mais Black Widow servira de préquelle – définie avant les événements de Avengers: Infinity War, pour être précis – la suivant alors qu’elle se retrouve prise dans un aventure qui déterrera son passé, la remettra en contact avec de vieux amis et la confrontera à un nouvel ennemi.

Veuve noire est le premier des deux films MCU à arriver dans les cinémas cette année, avec The Eternals – qui tourne toujours – en novembre. Bien que nous n’ayons pas le troisième film typique en 2020, nous aurons deux émissions télévisées sur Disney Plus dans les derniers mois de l’année – The Falcon and the Winter Soldier et WandaVision. De plus, quatre films Marvel Studios arriveront en 2021 pour compenser cela. Il suffit de dire qu’il y a beaucoup à attendre.