La nouvelle promo ‘Westworld’ annonce le retour de l’homme en noir d’Ed Harris

Nouvelle promo pour l’émission de science-fiction de HBO, Westworld a taquiné le retour du personnage d’Ed Harris, The Man In Black.

Depuis le début de la nouvelle saison de Westworld, la série a manqué de manière notable quelques personnages qui étaient des parties principales de ses deux premières saisons. L’un de ces personnages est le personnage de Man in Black d’Ed Harris, qui a été l’un des principaux antagonistes de la série. Mais maintenant, une nouvelle vidéo promotionnelle montre que le personnage d’Ed Harris revient.

L’homme en noir d’Ed Harris fait partie intégrante de Westworld depuis le premier épisode de la série. Un vétéran de Westworld, le personnage venait dans le parc depuis des décennies pour tenter d’en découvrir les secrets. Ses antécédents et ses motivations sont finalement devenus un point majeur de l’intrigue et ont révélé qu’il avait plus de liens avec le parc qu’il ne l’avait laissé au départ. Maintenant que tout le monde a échappé à Westworld, il semble que l’Homme en noir ait quelques nouveaux démons à découvrir.

Vous pouvez voir la vidéo promo complète ci-dessous:

Voici le synopsis officiel de la série pour Westworld de HBO:

Westworld n’est pas votre parc d’attractions typique. Destiné aux riches vacanciers, le parc futuriste – entretenu par des «hôtes» robotisés – permet à ses visiteurs de vivre leurs fantasmes à travers la conscience artificielle. Peu importe à quel point le fantasme peut être illicite, il n’y a aucune conséquence pour les invités du parc, permettant à tout souhait d’être exaucé. “Westworld” – qui est basé sur le film de Michael Crichton de 1973 du même nom – présente un casting de stars qui comprend le gagnant d’un Oscar Anthony Hopkins et le vainqueur du Golden Globe Ed Harris.

La saison 3 de Westworld met en vedette Evan Rachel Wood dans Dolores, Thandie Newton dans Maeve, Ed Harris dans Man in Black, Jeffrey Wright dans Bernard, Tessa Thompson dans Charlotte, Luke Hemsworth dans Stubbs, Simon Quarterman dans Lee Sizemore et Rodrigo Santoro dans Hector Escaton. Les nouveaux membres de la distribution incluent Aaron Paul, Vincent Cassel, Lena Waithe, Scott Mescudi alias Kid Cudi, Marshawn Lynch, John Gallagher Jr., Michael Ealy et Tommy Flanagan.

Westworld diffuse les dimanches à 21 h sur HBO.

Source: HBO / YouTube