La nouvelle rumeur de Marvel affirme que Hulk de Mark Ruffalo atteindra sa fin dans “ She-Hulk ”

Le temps de Mark Ruffalo dans l’univers cinématographique Marvel pourrait être presque terminé. Après avoir joué dans tous les grands projets de croisement de Marvel (à l’exception de Captain America: Civil War), l’avenir de Hulk dans le MCU est plus incertain que jamais. Bien que le personnage ait survécu à la bataille avec Thanos (Josh Brolin) dans Avengers: Fin de partie, des sources internes affirment que Marvel prévoit de le tuer dans She-Hulk.

Marvel stars Mark Ruffalo et Cate Blanchett | Alberto E. Rodriguez / . pour Disney

Marvel dit au revoir à certains des Avengers originaux

Marvel présentera une multitude de nouveaux personnages dans la phase 4 du MCU. Le studio a fait ses adieux à certains de ses principaux héros dans Endgame, notamment Iron Man (Robert Downey Jr.), Captain America (Chris Evans) et Black Widow (Scarlett Johansson).

L’avenir d’autres personnages, comme Hulk de Ruffalo, reste

incertain, alors que certains favoris des fans ont eu leurs propres émissions sur Disney +.

La plupart des prochaines émissions de télévision de Marvel auront un impact sur le MCU, mais

on ne sait pas combien de crossover se produira réellement.

À l’heure actuelle, Thor (Chris Hemsworth) et Hulk sont les seuls personnages de haut niveau à rester debout. Thor apparaîtra dans au moins un autre film autonome lorsque Thor: Love and Thunder sortira en salles en 2022.

Mais l’avenir de Hulk dans le MCU n’est pas très clair. Marvel n’a pas dit

quoi que ce soit à propos de donner à Ruffalo son propre film, et des sources affirment maintenant que le

studio tuera Hulk dans la prochaine série She-Hulk.

Marvel tuera-t-il Hulk de Ruffalo dans «She-Hulk»?

Le principal problème avec Hulk est qu’Universal détient les droits sur le personnage, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles Marvel n’a pas développé de film solo pour le personnage. Et avec le studio explorant un redémarrage progressif dans la phase 4, il est tout à fait possible que les jours de Hulk soient comptés.

Pour aller plus loin, une source interne a récemment déclaré à We

Je suis couvert que Marvel tuera Hulk lors de ses débuts

sa nouvelle série She-Hulk sur Disney +. L’initié prétend que Hulk

rencontrer sa fin dans une future saison de l’émission après s’être sacrifié pour son

cousine, Jennifer Walters.

La source n’a pas révélé plus de détails sur la mort de Hulk.

Compte tenu de la façon dont Hulk est à peu près indestructible dans les bandes dessinées, il sera

intéressant de voir comment Marvel gère sa mort.

Marvel, bien sûr, n’a confirmé aucun des rapports entourant l’avenir de Hulk dans le MCU. Nous savons que Ruffalo devrait reprendre son rôle dans la série, mais nous ne savons toujours pas à quel point il sera impliqué dans le projet.

Quels méchants de DC pourraient tuer Hulk?

L’idée que Hulk mourra à She-Hulk a déclenché diverses théories sur les méchants qui pourraient faciliter sa destruction. Bien qu’il y ait peu de méchants capables de tuer Hulk dans le MCU, plusieurs méchants de DC sont à la hauteur.

Une liste de personnages DC qui pourraient vaincre Hulk en tête-à-tête

la bataille comprend les goûts de Trigon, Imperiex, Anti-Monitor, Atrocitus et

Darkseid. Ces méchants possèdent des pouvoirs importants qui leur donnent un avantage sur

Hulk, malgré son invincibilité.

Marvel, bien sûr, ne possède aucun de ces personnages

disposition. Et avec Thanos maintenant hors de l’image, on ne sait pas qui est le

studio aura abattre Hulk.

Qui que ce soit, il y a de fortes chances qu’ils continuent à jouer un

partie importante dans le MCU.

Retard MCU Phase 4

Marvel a récemment confirmé que tous ses films dans le MCU seront retardés de plusieurs mois en raison de la pandémie de coronavirus. Nous ne savons pas comment ces retards affecteront les émissions sur Disney +, mais le studio vient peut-être de révéler son prochain programme télévisé.

Le service de streaming a récemment fait ses débuts en Europe occidentale, et

Disney + France a publié un calendrier des prochains spectacles Marvel, qui peuvent ou peuvent

ne pas être précis.

Si les informations sont correctes, Marvel prévoit de libérer Falcon

et le soldat d’hiver, Loki, et si…? en 2021. Pour

2022, les fans pourront diffuser Hawkeye, Mme Marvel, She-Hulk,

et Moon Knight.

Marvel n’a confirmé aucune de ces dates de sortie.