La nouvelle saga Star Wars commencerait avec un jeu vidéo

La montée de Skywalker a peut-être été le dernier mot dans l’histoire de Skywalkers, mais il reste encore beaucoup d’histoires à raconter dans une galaxie très, très loin. Et apparemment, un nouveau Guerres des étoiles jeu vidéo actuellement en développement par EA nous mènera dans la prochaine saga de films.

En effet, le dernier film de la trilogie Sequel nous a finalement fait un adieu émotionnel à l’histoire qui a commencé il y a plus de 40 ans avec A New Hope. L’histoire des Skywalkers, qui ont vu l’essor et la chute de l’Empire Galactique, est enfin terminée. Bien que s’il y ait une légitimité dans les rapports que nous avons entendus récemment, de grands projets sont en cours pour relancer Star Wars et amener l’histoire à une ère complètement nouvelle.

Plus tôt cette semaine, il a été rapporté que la prochaine saga se déroulerait quelque 400 ans avant la menace fantôme à une période connue sous le nom de High Republic Era. Une petite quantité d’informations provenant de sources proches du WGTC a également révélé qu’un jeune Yoda et Dark Bane apparaîtraient comme les personnages principaux de ce nouveau récit. Et maintenant, une autre rumeur circulant en ligne suggère que cette nouvelle ère commencera avec un jeu vidéo de Project Luminous.

Comme vous le savez peut-être déjà, Project Luminous est une conception collaborative multimédia actuellement en cours de développement par plusieurs auteurs de Star Wars, couvrant à la fois des bandes dessinées et des romans pour raconter une toute nouvelle histoire. Mais selon un fansite hongrois, Luminous développe également un nouveau jeu vidéo dans la High Republic Era, vraisemblablement dirigé par EA Games, qui nous mènera dans la prochaine saga de films.

Même si la saga principale des films a toujours été le véritable esprit de l’histoire de Star Wars, on ne peut pas sous-estimer l’importance et la valeur d’autres productions sur différents supports et comment elles ont contribué à la croissance et à la popularité de la franchise en tant que entier. Donc, ce ne serait pas vraiment une surprise si Disney décidait de nous faire découvrir la High Republic Era avec un jeu vidéo, tout en préparant le terrain pour une nouvelle série de films.

Le rapport a également affirmé que le jeu de Project Luminous arriverait en 2021, mais les fans devraient finalement prendre cela avec un grain de sel. Une chose est claire, cependant; la décision de la Maison de la souris de porter la franchise à une époque complètement différente peut encore se révéler séduisante pour les fans qui ont perdu espoir dans Disney’s Guerres des étoiles.