La nouvelle saison de “The Proud Family” est officiellement annoncée pour Disney +

Alors que nous le savons depuis des siècles, Disney a finalement officiellement annoncé que Disney + avait commandé la renaissance tant attendue de la série animée révolutionnaire “The Proud Family” qui, 18 ans après sa première sur Disney Channel, est toujours appréciée pour ses personnages, ses histoires et l’humour multicouche et pour ses messages sur l’inclusion et la diversité culturelle d’une manière intelligente et moderne. La nouvelle sitcom familiale animée “The Proud Family: Louder and Prouder” est actuellement en production à Disney Television Animation avec le créateur / producteur exécutif Bruce W. Smith et le producteur exécutif Ralph Farquhar, qui a dirigé la série originale, à la barre. , les réunissant avec Calvin Brown, Jr. qui est co-producteur exécutif et éditeur d’histoire.

Toutes les saisons précédentes de «The Proud Family» sont actuellement disponibles sur Disney +.

Dans une déclaration commune, Smith et Farquhar ont déclaré: «Dans notre esprit, la série ne s’est jamais vraiment éteinte, car il nous restait encore des tonnes d’histoires à raconter. C’est le moment idéal pour ramener ce spectacle, et nous avons hâte d’emmener les fans, anciens et nouveaux, dans ce voyage avec nous. ”

Reprenant l’histoire de son personnage central Penny Proud, la nouvelle série comprendra également sa famille folle: les parents Oscar et Trudy, les frères et sœurs jumeaux BeBe et CeCe, et sa grand-mère Suga Mama (et Puff!). Bien sûr, ce ne serait pas «The Proud Family» sans le fidèle équipage de Penny Dijonay Jones, LaCienega Boulevardez et Zoey Howzer, entre autres.

Disney + et Disney Television Animation ont également publié des concept-arts mettant en vedette les personnages principaux de la prochaine série.

Reprenant leurs rôles de voix sont: Kyla Pratt comme Penny Proud, Tommy Davidson comme Oscar Proud, Paula Jai ​​Parker comme Trudy Proud, Jo Marie Payton comme Suga Mama, Karen Malina White comme Dijonay Jones, Soleil Moon Frye comme Zoey Howzer et Alisa Reyes comme LaCienega Boulevardez. Cedric the Entertainer sera également de retour en tant qu’oncle Bobby Proud.

“L’humour et les histoires relatables de la série sont toujours aussi pertinents pour le public aujourd’hui”, a déclaré Agnes Chu, vice-présidente principale, Contenu, Disney +. “Notre public a adoré redécouvrir leurs épisodes préférés de” The Proud Family “, et nous sommes ravis que Bruce, Ralph, Calvin et le casting de retour créent de nouvelles histoires pour leur nouvelle maison sur Disney +.”

Gary Marsh, président et directeur de la création de Disney Channels Worldwide, a déclaré: «Le génie de la série originale« Proud Family »était que, sous l’apparence d’une comédie familiale, il fournissait un brillant commentaire social sur notre vie et notre époque. Avec cette nouvelle série, Bruce et Ralph mettront à nouveau tout le monde au défi de penser différemment le monde que nous partageons. »

Êtes-vous ravi du retour de «The Proud Family»?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.