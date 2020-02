La nouvelle série animée «He-Man» de Netflix a un casting étoilé

L’été dernier, Kevin

Smith a annoncé avec enthousiasme qu’un nouveau

La série He-Man était en développement pour Netflix. Décrit comme une génération

phénomène, He-Man

et les Maîtres de l’Univers ressuscitent dans un nouveau format pour

le streamer.

Smith, Netflix et Mattel ont déjà travaillé dur pour

donner vie à Masters of the Universe: Revelation, et maintenant des détails sur

le casting de la série a été révélé. Les fans reconnaîtront bon nombre des célèbres

noms sur la liste.

Présentation des «Masters of the Universe» au PowerCon 2019 | Rich Polk / . pour Mattel

Qu’est-ce que “Masters of the Universe: Revelation”?

Pendant Power-Con, une convention dédiée à He-Man et

She-Ra fandom, Smith a parlé à la foule du spectacle qui sera un anime limité

série axée sur les héros et les méchants de l’Eternia. Anime! Par variété,

il a dit:

«Je suis éternellement reconnaissant à Mattel TV et Netflix de m’avoir confié non seulement les secrets de Grayskull, mais aussi tout leur univers. Dans «Révélation», nous reprenons là où l’ère classique s’est arrêtée pour raconter une épopée de ce qui pourrait être la bataille finale entre He-Man et Skeletor! Animé avec les dessins de personnages les plus métalliques que Powerhouse Animation peut contenir dans le cadre, c’est l’histoire des Maîtres de l’Univers que vous avez toujours voulu voir enfant! »

Cette série sera indépendante de She-Ra de Netflix et d’une autre,

la prochaine série CGI He-Man qui devrait également sortir sur Netflix.

La guerre pour Eternia recommence! Le directeur de la superstar, Kevin Smith, poursuit l’histoire originale de la série là où elle s’était arrêtée dans Masters of the Universe: Revelation, une nouvelle série racontant l’épopée de ce qui pourrait être la bataille finale de He-Man et Skeletor. pic.twitter.com/41rOXjZLtO

– NX (@NXOnNetflix) 18 août 2019

Qui est là pour ce dernier opus avec He-Man,

Skeletor et Battle Cat?

Quant au casting, Mark Hamill n’est qu’un des acteurs de la voix

signé pour Masters of the Universe: Revelation, et il jouera

l’incomparable favori, Skeletor. Selon une presse

sortie de Netflix, Game of Thrones alun Lena Headey devrait

jouer Evil-Lyn et Chris Wood joue le rôle de He-Man / Prince Adam.

Tony Todd de Candyman exprime Scare Glow, Alicia

Silverstone est la reine Marlena, Sarah Michelle Gellar remplira le rôle de

Teela, Cree Summer seront les prêtres et Kevin Conroy sera Mer-Man.

Les autres acteurs incluent Kevin Michael Richardson, Harley

Quinn Smith, Justin Long, Tiffany Smith et Susan Eisenberg.

He-Man arrive dans les deux prochaines années

Une nouvelle ligne de jouets, une série DC Comic et au moins un film sont

garder l’héritage He-Man vivant. Comme mentionné ci-dessus, Netflix a un autre He-Man

projet dans les œuvres qui comprendra une animation CGI et un scénario différent.

Selon Deadline,

la série sera un compagnon de la version anime mais avec sa propre ambiance:

«Sur la planète Eternia, un jeune prince perdu découvre les pouvoirs de Grayskull et se transforme en He-Man, maître de l’univers! La bataille classique entre He-Man et le méchant Skeletor atteint de nouveaux sommets alors que le héros et le méchant forgent de nouvelles équipes puissantes. Une nouvelle génération de héros luttant pour notre sort à tous. Finalement, qui deviendra le Maître de l’Univers? »

Le film Les Maîtres de l’Univers avec Noah

Centineo comme He-Man a été repoussé de sa version originale de janvier 2021

date, mais la rumeur veut qu’elle baisse au printemps 2021. Par la puissance de Greyskull

les fans n’auront pas à attendre trop longtemps.