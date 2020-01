La nouvelle série de bandes dessinées de Dark Horse adaptera le scénario original d’Alien de Dan O’Bannon

Dark Horse Comics transformé le scénario non produit de William Gibson pour Alien 3 en une mini-série de bandes dessinées en 2018, et cette année, ils apportent Dan O’BannonLa vision originale d’Alien to life en mini-série avec Alien: le scénario original, THR rapporte!

Cristiano Seixas et Guilherme Balbi ont adapté le scénario original d’O’Bannon pour la mini-série de 5 numéros, offrant ce que Dark Horse décrit comme «une ligne alternative d’événements».

Pour faire court, le scénario d’O’Bannon pour Alien a été fortement réécrit par Walter Hill et David Giler après avoir signé un accord avec leur société Brandywine. Une des choses les plus remarquables que Hill et Giler ont ajouté était le personnage Android Ash, pas dans le script d’O’Bannon.

Alien: le scénario original fera ses débuts sur 22 avril 2020.

Découvrez la couverture du numéro 1 ci-dessous et jetez un œil dans les pages de THR.